Ворог провалив спробу штурму на Херсонщині, ЗСУ активізували авіацію: деталі

Окупанти намагаються підкріплювати свої дії важкою технікою, але навіть вона їм не допомагає

Після ганебної втрати одразу шести складів за один день росіяни на південному напрямку фронту вирішили виявити додаткову наполегливість. Ворожі підрозділи рушили з Васильків, що на Миколаївщині, у бік Благодатного Херсонської області, проте вчасно зупинено вогневу відсіч з боку української армії.

Більше деталей про те, що відбувається на півдні, повідомили у свіжому зведенні від 7 серпня представники оперативного командування "Південь". Військовослужбовці кажуть, що противник активізувався і сподівається повернути втрачені позиції, хоча ЗСУ, звичайно ж, всіляко цьому протидіють.

Так, штурм у бік Благодатного не увінчався успіхом, хоча росіяни намагалися допомагати собі за допомогою броньованої техніки. Отримавши відчутні втрати, ворогові довелося "героїчно" втекти.

У відповідь на авіаційний терор наших позицій з боку окупантів ЗСУ також почали відстрілюватись із повітря. Завдяки бомбардувальнику, винищувачам, а також бойовим гелікоптерам за минулу добу три опорні пункти армії рф, чотири скупчення живої сили і техніки, а також склад боєприпасів і станція радіолокації противника відчули на собі вогневу міць наших захисників.

Загалом українські військові виконали 6 серпня понад дві сотні вогневих завдань. Завдяки цьому їм вдалося знищити щонайменше чотири зенітно-ракетні системи С-300, які використовуються ворогом як у якості засобу ППО, так і для обстрілу мирних жителів України. Також росіяни не дорахувалися ЗРК "Панцир-С1", безпілотника-розвідника, кількох автомобілів та броньовиків. Не повернуться додому живими 72 солдати армії противника, а в повітря успішно злетів один із польових складів окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку небезпечну тактику росіяни можуть спробувати використати на Херсонщині проти контрнаступу ЗСУ.

Також ми писали про те, що ворог тільки й чекає, коли українські військові помиляться на півдні, щоб відразу завдати серйозного удару по скупченню наших сил. Втім, військове командування, швидше за все, знає про тактику ворога, тому не дозволить нашим хлопцям бути захопленими зненацька.