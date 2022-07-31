Свята до дня ВМФ рф не буде: у Севастополі заявили про атаку українського безпілотника

Відповідальність за те, що відбувається, росіяни традиційно спробували перевести на ЗСУ

Росіяни в окупованому Криму залишилися без святкування Дня військово-морського флоту рф. Не встигло влягтися невдоволення з приводу скасування параду кораблів, як саме в день проведення заходів, 31 липня, з’явилася інформація про атаку на штаб Чорноморського флоту росії.

Інформацію про це повідомляє російське видання "ТАСС", повідомляє "Телеграф". Судячи з усього, у будівлі, де базувалося командування моряків на території Севастополя, пролунав потужний вибух.

Очікується, що відповідальність за те, що відбувається росіяни, відразу ж спробували "повісити" на українську сторону. Принаймні цим займається місцевий невизнаний "губернатор" Севастополя михайло развожаєв. За його словами, ЗСУ атакували російський штаб, за попередніми даними, використавши безпілотник.

Що сталося насправді, достеменно невідомо. Однак є дані про щонайменше п’ять поранених. В якому вони стані, не повідомляється.

У зв’язку із цим російські загарбники вирішили скасувати будь-які святкові заходи на території Севастополя. Більше того, жителів міста просять залишатися вдома, не виходити на вулицю без особливої потреби.

Звичайно ж, ця тема вже викликала резонанс серед користувачів мережі, які вигадують жарти і підколи на адресу військово-морського флоту рф.

Варто зазначити, що вранці 31 липня біля східних берегів Криму спостерігалися маневри одразу 14 кораблів російського флоту. Вони просувалися до Анапи — вочевидь, щоб не отримати "презент" від українського "Нептуна" на честь свята.