Партизани стежать за кожним зрадником: ранок у Мелітополі почався з потужного вибуху
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Вибух міг бути спрямований проти місцевих колаборантів
Ранок п’ятниці, 12 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі почався з вибуху — це міг бути результат роботи місцевих партизанів.
На це натякнув мер Мелітополя Іван Федоров на своєму каналі в Telegram.
Наголошується, що один гучний вибух чули в одному із дворів на вулиці Гоголя.
Попередньо, — спрацював саморобний вибуховий пристрій. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху у бік, звідки його чули, виїхали карти "швидкої" допомоги.
"Нагадаю, що рух опору уважно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і на ім’я, і нікого не залишить без належної уваги. Збираємо більш докладну інформацію", — наголосив Федоров.
Варто зауважити, що партизанський рух у Мелітополі справді серйозний, незважаючи на довгі місяці окупації, усі старання загарбників "русифікувати" місто та віддаленість від найближчих позицій Збройних сил України.
Як повідомляв "Телеграф", раніше наробив багато галасу замах у Мелітополі на родичку одного з головних зрадників Євгена Балицького.
Також партизани підривали залізничні потяги з особовим складом військових росії.