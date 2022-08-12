Партизани стежать за кожним зрадником: ранок у Мелітополі почався з потужного вибуху

Вибух міг бути спрямований проти місцевих колаборантів

Ранок п’ятниці, 12 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі почався з вибуху — це міг бути результат роботи місцевих партизанів.

На це натякнув мер Мелітополя Іван Федоров на своєму каналі в Telegram.

Наголошується, що один гучний вибух чули в одному із дворів на вулиці Гоголя.

Вулиця Гоголя на карті Мелітополя

Попередньо, — спрацював саморобний вибуховий пристрій. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху у бік, звідки його чули, виїхали карти "швидкої" допомоги.

"Нагадаю, що рух опору уважно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і на ім’я, і нікого не залишить без належної уваги. Збираємо більш докладну інформацію", — наголосив Федоров.

Варто зауважити, що партизанський рух у Мелітополі справді серйозний, незважаючи на довгі місяці окупації, усі старання загарбників "русифікувати" місто та віддаленість від найближчих позицій Збройних сил України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше наробив багато галасу замах у Мелітополі на родичку одного з головних зрадників Євгена Балицького.

Також партизани підривали залізничні потяги з особовим складом військових росії.