Україна — наша душа: ТОП-12 пісень для піднесення духу до 31-ї річниці Незалежності

Незважаючи на війну та будь-які інші випробування, ми співаємо, слухаємо та створюємо музику – це означає нашу незламність

У середу, 24 серпня, Україна вже втридцятьперше відсвяткує День Незалежності. Війна змушує по-іншому дивитися на це свято, з іще більшою любов'ю і трепетом, ніж раніше,при цьому псуючи плани на пишне святкування. Важко припустити, чи ризикнуть російські окупанти всерйоз ударити по мирних містах України, сподіваючись зламати наш народ, але можна сказати з упевненістю, що ми вистоїмо в будь-якому разі.

А щоб святкування Дня Незалежності (нехай і камерне) відбувалося набагато цікавіше та насиченіше, "Телеграф" зробив невелику добірку з патріотичних чи просто міцно пов’язаних з Україною пісень. Вони і бойовий дух піднімуть, і нагадають нам, чому ми так пишаємось своїм українським громадянством. Насолоджуйтесь!

NK "Я — Україна"

Цій композиції лише кілька місяців, але вона встигла стати справжнім хітом часів російсько-української війни. Настя Каменських стала однією з перших артисток, які випустили військові сингли. Ті образи, що втілені в тексті пісні, торкаються глибини душі.

Тарас Петриненко "Україно"

Серед багатьох пісень, присвячених нашій країні, ця є однією з найбільш відомих. Мабуть, ще жодне святкування Дня Незалежності не проходило без композиції Петриненка. Сьогодні під час повномасштабної війни вона як ніколи стала актуальною.

Тінь Сонця "Зродились ми великої години"

І ще один трек, який набув нового дихання та актуальності через жорстокий напад росії на Україну.

Антитіла "Hello" (English)

Як відомо, гурт "Антитела" на чолі з лідером Тарасом Тополем стали одними з тих, хто став на захист України після 24 лютого. Створювати нову музику на передовій з автоматом нелегко, але музиканти все одно примудряються. І пісня Hello, яка давно має український варіант, раптово отримала переклад англійською мовою. Сам Тополя каже, що таким чином він хотів зробити ставку на жителів Заходу — розповісти про жорстоку війну, що відбувається в Україні зараз.

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Pink Floyd — Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Зрозуміло, що без цього колабу, який струснув не лише українців, а й багатьох громадян інших держав, у цій добірці уникнути не могло. Ми не тільки червону калину підняти можемо, але й зібрати воєдино групу, що давно розпалася :)

Go_A "Шум"

Трохи відвернемося від теми війни та згадаємо, як чудово Україна наводила "шуму" на всю Європу минулого року на "Євробаченні".

Kalush Orchestra "Stefania"

Ну і якщо мова заходить за музичне "Євро", то не можна не згадати цьогорічних переможців — гурту "Калуш". Завдяки їхній "Стефанії" про Україну, війну, подвиг наших людей почули у різних куточках світу. Ну а рожева панамка взагалі задала тренди моди в 2022 році!

Джамала "1944"

Тема "Євробачення" не була б повною без наступної композиції. Голос Джамали, витончена мелодія і текст, що б’є в душу, — ось найкращий рецепт пісні, яка неодмінно залишиться в сердечку.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Перед українським Днем Незалежності путін опинився у складній ситуації Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа":

Скрябін "Місця щасливих людей"

Публікуємо тут версію цієї пісні від 2022 року — переспівану відомими українськими артистами. Святкування Дня Незалежності України, мабуть, краще пройде саме під неї, де згадуються рідні місця.

The Hardkiss "Як ти?"

Думаємо, що пропустити цю композицію було б помилкою — адже питання "Як ти?" стало одним із найактуальніших для українців за останні пів року, і, на жаль, поки що не збирається забиратися з нашого лексикону.

Фіолет "Заряджай"

Не сумніваємося, що ця пісня зможе утримати ваш бойовий дух у необхідному тонусі, адже її звучання напрочуд точно передає відчуття українців під час повномасштабної війни. Заряджай!

Без обмежень "Моя країна"

Наша добірка закінчується не такою вже й свіжою піснею українського гурту "Без Обмежень". Однак те, як у ній багато любові до нашої країни та віри у неї, змушує знову і знову повертатися до неї. Хіба не такою має бути пісня до Дня Незалежності України?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого можна очікувати від ворога на День Незалежності у Києві і не лише. Свої припущення у розмові з нашим журналістом озвучив радник міністра МВС Вадим Денисенко.