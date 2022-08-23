Украина — наша душа: ТОП-12 песен для поднятия духа к 31-й годовщине Независимости

Несмотря на войну и любые другие испытания, мы поем, слушаем и создаем музыку — это означает нашу несломленность

В среду, 24 августа, Украина уже в тридцать первый раз отпразднует День Независимости. Война заставляет по-другому смотреть на этот праздник, с еще большей любовью и трепетом, чем раньше, а также портит планы на пышное празднование. Сложно предположить, рискнут ли российские оккупанты всерьез ударить по мирным городам Украины в надежде сломить наш народ, но можно сказать с уверенностью, что мы выстоим при любом раскладе.

А чтобы празднование Дня Независимости (пусть и камерное) проходило намного интереснее и насыщеннее, "Телеграф" сделал небольшую подборку из патриотических или попросту крепко связанных с Украиной песен. Они и боевой дух поднимут, и напомнят нам, почему мы так гордимся своим украинским гражданством. Наслаждайтесь!

NK "Я — Україна"

Этой композиции всего лишь несколько месяцев, но она успела стать настоящим хитом времен российско-украинской войны. Настя Каменских стала одной из первых артисток, которые выпустили военные синглы, и то, какие образы воплощены в тексте песне, трогают до глубины души.

Тарас Петриненко "Україно"

Среди множества песен, посвященных нашей стране, эта является одной из наиболее узнаваемых. Вероятно, еще ни одно празднования Дня Независимости не проходило без композиции Петриненко. Сегодня, во время полномасштабной войны, она как никогда стала актуальной.

Тінь Сонця "Зродились ми великої години"

И еще один трек, который обрел новое дыхание и актуальность из-за жестокого нападения россии на Украину.

Антитела "Hello" (English)

Как известно, группа "Антитела" во главе с лидером Тарасом Тополей стали одними из тех, кто стал на защиту Украины после 24 февраля. Создавать новую музыку на передовой с автоматом нелегко, но музыканты все равно умудряются. И песня Hello, которая давно имеет украинский вариант, внезапно была переведена на английский язык. Сам Тополя говорит, что таким образом он хотел сделать ставку на жителей Запада — рассказать о жестокой войне, что происходит в Украине прямо сейчас.

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Pink Floyd — Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Разумеется, что без этого коллаба, встряхнувшего не только украинцев, но и многих жителей других государств, в этой подборке обойтись не могло. Мы не только красную калину поднять можем, но и собрать воедино давно распавшуюся группу :)

Go_A "Шум"

Немного отвлечемся от темы войны и вспомним, как прекрасно Украина наводила "шума" на всю Европу в прошлом году на "Евровидении".

Kalush Orchestra "Stefania"

Ну и если речь заходит за музыкальное "Евро", то нельзя не вспомнить победителей этого года — группу "Калуш". Благодаря их "Стефании" об Украине, войне, подвиге наших людей (и матерей едва ли не в первую очередь) услышали в разных уголках мира. Ну а розовая панамка и вовсе задала тренды моды в 2022 году!

Джамала "1944"

Тема "Евровидения" не была бы полной без следующей композиции. Голос Джамалы, изящная мелодия и бьющий в душу текст — вот лучший рецепт песни, которая непременно останется в сердечке.

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Скрябин "Місця щасливих людей"

Публикуем здесь версию данной песни от 2022 года — перепевку от известных украинских артистов. Празднование Дня Независимости Украины, пожалуй, лучше пройдет именно под нее — где упоминаются родные места.

The Hardkiss "Як ти?"

Думаем, что пропустить эту композицию было бы ошибкой — ведь вопрос "Как ты?" стал одним из самых актуальных для украинцев за последние полгода, и, к сожалению, пока не собирается убираться из нашего лексикона.

Фиолет "Заряджай"

Не сомневаемся, что эта песня сможет удержать ваш боевой дух в необходимом тонусе, ведь ее звучание удивительно точно передает ощущения украинцев во время полномасштабной войны. Заряжай!

Без Обмежень "Моя країна"

Наша подборка заканчивается не такой уже и свежей песней украинской группы "Без Обмежень". Однако то, как в ней много любви к нашей стране и веры в нее, заставляет снова и снова возвращаться к ней. Разве не такой должна быть песня ко Дню Независимости Украины?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего можно ожидать от врага на День Независимости в Киеве и не только. Свои предположения в разговоре с нашим журналистом озвучил советник министра МВД Вадим Денисенко.