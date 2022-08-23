Работаем или отдыхаем? Как Украина отметит День Независимости в условиях войны

Традиционных парадов ожидать не стоит

День Независимости 24 августа, — традиционно очень важный для украинцев день, однако в 2022 году в этот же день будет ровно полгода с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, и потому привычных празднований не ожидается.

В соответствии со статьей 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" отменяется действие всех других статей, которые регламентируют дополнительные праздничные и выходные дни в Украине.

Так, в 2022 году в связи с военным положением 24 августа будет обычным рабочем днем. Также в этот день будут в штатном режиме работать все банки и государственные учреждения.

Стоит заметить, что сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют украинцам придерживаться мер безопасности с 23 по 25 августа включительно и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Украинская и иностранная разведка считает, что ко Дню Независимости существует повышенная вероятность проведения россией провокаций и ракетных ударов по гражданским и государственным объектам Украины.

Как сообщал "Телеграф", в связи с этим США уже рекомендовали своим дипломатам покинуть Украину.