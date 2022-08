Минкульт предложил украинцам поздравлять с Днем независимости непристойным жестом

Министерству и их креативным партнерам Banda Agency напомнили, что нужный жест давно существует

Министерство культуры и информационной политики Украины, которое тщетно сражалось за проведение Евровидения-2023 в нашей стране и проиграло, оскандалилось благодаря сотрудничеству с одиозным креативным агентством Banda Agency. В совместном проекте они предложили украинцам поздравлять друг друга с Днем Независимости неприличным жестом.

Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте агентства днем 22 августа. "Вместе с МКИП мы выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравлять друг друга с Днем Независимости: и в Киеве, и в Крыму, и в Варшаве. Это – Тризуб Независимости. В нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н", — говорится в сообщении. В карусели его продемонстрировали украинские звезды: Dorofeeva, Килим-мэн из Kalush Orchestra, Даша Астафьева, alyona alyona, Lida Lee и министр Александр Ткаченко. Речь идет об открытой ладони с загнутым безымянным пальцем – таким образом прямыми остаются именно три пальца – указательный, средний и мизинец.

В комментариях пользователи раскритиковали выбор, указав, что этот жест в народе называется "два в куньку, один в дуньку" и известен во всем мире, как жестовое отражение двойного проникновения в сексе. На английском языке он называется Two in the pink, one in the stink и ему посвящена отдельная статья в Викисловаре.

Отдельно комментаторы напомнили о давно существующем жесте на обозначение Тризуба, которым пользовался еще Вячеслав Чорновил – с загнутым мизинцем. Его же использует для своего логотипа партия националистического толка ВО "Свобода".

Вячеслав Чорновил показывает правильный жест-трезубец

После первой порции критики Banda Agency утаили пост, а затем вернули его, но уже без фотографии министра Ткаченко. Хотя комментарии к моменту написания новости не закрыли.

Это уже не первый подобный скандал, в который попадают МКИП и Banda Agency. В 2018 году они совместно разработали бренд "Ukraine NOW", который должен был представлять Украину в мире. Но пользователи тут же рассмотрели его сходство с логотипом ресурса для Porn.Hub. А в 2021 году агентство попало под шквал критики за то, что похвасталось сотрудничеством с российскими коллегами из Setters.

