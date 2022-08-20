Переобулась? Wizz Air после скандала изменила свое решение о возобновлении рейсов в россию

Решение авиакомпании, очевидно, связано потоком критики в ее адрес.

Венгерский лоукостер Wizz Air, недавно попавший в скандал из-за своего решения по возобновлению полетов в Москву, резко передумал. После массовой критики со стороны пользователей и призывов к бойкоту, компания не будет отправлять самолеты рейсом "москава — Абу-Даби".

Как сообщает издание Reuters, в заявлении по отсрочке возобновления рейсов на неопределенный срок Wizz Air не аргументирует свое решение потоком критики в соцсетях. В объяснении отмечается, что не планирует осуществлять рейсы в россию якобы из-за "ограничения в цепочке поставок отрасли".

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Кроме того, европейская компания заявила, что руководителем отмененного рейса будет теперь выступать одно из предприятий, расположенных в Абу-Даби. В регистрационном письме оно указано в качестве перевозчика в Объединенных Арабских Эмиратах, работающего в рамках правил, действующих в стране Персидского залива.

Стоит напомнить, что с 27 февраля WizzAir приостановила все свои рейсы в россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что с 3 октября европейская авиакомпания планировала возобновить полеты в российскую столицу — город москву.