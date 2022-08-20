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Перевзулась? Wizz Air після скандалу змінила своє рішення щодо відновлення рейсів до росії

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Лоукостер планував задовольнити попит на перельоти до москви, проте це рішення не підтримали Новина оновлена 20 серпня 2022, 13:52
Лоукостер планував задовольнити попит на перельоти до москви, проте це рішення не підтримали

Рішення авіакомпанії, вочевидь, пов'язане потоком критики на її адресу

Угорський лоукостер Wizz Air, який нещодавно потрапив у скандал через своє рішення щодо відновлення польотів до москви, різко передумав. Після масової критики з боку користувачів та заклики до бойкоту, компанія не відправлятиме літаки рейсом "москава — Абу-Дабі".

Як повідомляє видання Reuters, у заяві щодо відстрочки поновлення рейсів на невизначений термін Wizz Air не аргументує своє рішення потоком критики у соцмережах. Натомість у поясненні зазначається, що не планує здійснювати рейси у росію нібито через "обмеження в ланцюжку постачання галузі".

Крім того, європейська компанія заявила, що керівником скасованого рейсу тепер виступатиме одне з підприємств, розташованих в Абу-Дабі. У реєстраційному листі воно вказане як перевізник в Об’єднаних Арабських Еміратах, який працює у рамках правил, що діють у країні Перської затоки.

Варто нагадати, що з 27 лютого WizzAir призупинила всі свої рейси до росії, через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що з 3 жовтня європейська авіакомпанія планувала відновити польоти до російської столиці – міста москва.

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#Україна #Wizz Air #Перельоти #Літак