Мінкульт запропонував українцям вітати з Днем незалежності непристойним жестом

Міністерству та їхнім креативним партнерам Banda Agency нагадали, що потрібний жест давно існує

Міністерство культури та інформаційної політики України, яке намарно билось за проведення Євробачення-2023 у нашій країні і програло, оскандалилось завдяки співпраці із одіозним креативним агентством Banda Agency. У спільному проекті вони запропонували українцям вітати одне одного з Днем незалежності непристойним жестом.

Відповідний пост з’явився у Instagram-акаунті агентства вдень 22 серпня. "Разом з МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", — йдеться у дописі. У каруселі його продемонстрували українські зірки: Dorofeeva, Килим-мен із Kalush Orchestra, Даша Астаф’єва, alyona alyona, Lida Lee і міністр Олександр Ткаченко. Йдеться про відкриту долоню із загнутим безіменним пальцем – таким чином прямими залишаються саме три пальці – вказівний, середній та мізинець.

Скрішоти посту Banda.Agency

У коментарях користувачі розкритикували вибір, вказавши, що цей жест в народі має назву "два в куньку, один в дуньку" і відомий в усьому світі, як жестове відображення подвійного проникнення у сексі. Англійською мовою він називається Two in the pink, one in the stink і йому присвячена окрема стаття у Вікісловнику.

Окремо коментатори нагадали про давно існуючий жест на позначення Тризуба, яким користувався ще В’ячеслав Чорновіл – із загнутим мізинцем. Його ж використовує для свого логотипу партія націоналістичного спрямування ВО "Свобода".

В'ячеслав Чорновіл показує правильний жест-тризуб

Після першої порції критики Banda Agency приховали пост, а потім повернули його, але вже без фотографії міністра Ткаченка. Хоча коментарі на момент написання новини не закрили.

Це вже не перший подібний скандал, в який потрапляють МКІП та Banda Agency. У 2018 році вони спільно розробили бренд "Ukraine NOW", який мав би репрезентувати Україну у світі. Але користувачі тут же розгледіли його схожість із логотипом ресурсу для дорослих Porn.Hub. А у 2021 році агентство потрапило під шквал критики за те, що похвалилось співпрацею з російськими колегами із Setters.

