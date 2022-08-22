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Мінкульт запропонував українцям вітати з Днем незалежності непристойним жестом

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Міністр Олександр Ткаченко показує той самий жест Новина оновлена 22 серпня 2022, 15:34
Міністр Олександр Ткаченко показує той самий жест

Міністерству та їхнім креативним партнерам Banda Agency нагадали, що потрібний жест давно існує

Міністерство культури та інформаційної політики України, яке намарно билось за проведення Євробачення-2023 у нашій країні і програло, оскандалилось завдяки співпраці із одіозним креативним агентством Banda Agency. У спільному проекті вони запропонували українцям вітати одне одного з Днем незалежності непристойним жестом.

Відповідний пост з’явився у Instagram-акаунті агентства вдень 22 серпня. "Разом з МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", — йдеться у дописі. У каруселі його продемонстрували українські зірки: Dorofeeva, Килим-мен із Kalush Orchestra, Даша Астаф’єва, alyona alyona, Lida Lee і міністр Олександр Ткаченко. Йдеться про відкриту долоню із загнутим безіменним пальцем – таким чином прямими залишаються саме три пальці – вказівний, середній та мізинець.

Скрішоти посту Banda.Agency

У коментарях користувачі розкритикували вибір, вказавши, що цей жест в народі має назву "два в куньку, один в дуньку" і відомий в усьому світі, як жестове відображення подвійного проникнення у сексі. Англійською мовою він називається Two in the pink, one in the stink і йому присвячена окрема стаття у Вікісловнику.

Окремо коментатори нагадали про давно існуючий жест на позначення Тризуба, яким користувався ще В’ячеслав Чорновіл – із загнутим мізинцем. Його ж використовує для свого логотипу партія націоналістичного спрямування ВО "Свобода".

В'ячеслав Чорновіл показує правильний жест-тризуб

Після першої порції критики Banda Agency приховали пост, а потім повернули його, але вже без фотографії міністра Ткаченка. Хоча коментарі на момент написання новини не закрили.

Це вже не перший подібний скандал, в який потрапляють МКІП та Banda Agency. У 2018 році вони спільно розробили бренд "Ukraine NOW", який мав би репрезентувати Україну у світі. Але користувачі тут же розгледіли його схожість із логотипом ресурсу для дорослих Porn.Hub. А у 2021 році агентство потрапило під шквал критики за те, що похвалилось співпрацею з російськими колегами із Setters.

Як повідомляв "Телеграф", скандал із серії "хотіли як краще, а вийшло як завжди" нещодавно розгорівся довкола доповіді Amnesty International. Організація випустила доповідь, в якій звинуватила ЗСУ у тому, що вони створюють небезпеку для цивільних, захищаючись від російської агресії.

Теги:
#Скандал #Жест #Тризуб #Banda.agency #Міністерство культури та інформаційної політики України