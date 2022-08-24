Красиві привітання з Днем незалежності України 2022 року в картинках та листівках українською мовою
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"Телеграф" зібрав листівки, картинки із Днем незалежності України українською мовою.
У середу, 24 серпня 2022 року, всі українці відзначатимуть 31-у річницю незалежності України. І попри те, що цього року це важливе державне свято затьмарила війна, яку рівно пів року тому, 24 лютого, розпочав російський диктатор путін, це не заважає кожному українцю пишатися своєю країною, сміливо заявляючи: "Я з України".
2022 року День незалежності України проходить під звуки сирен і без масштабних заходів, концертів та парадів. Щобільше, з 23 по 25 серпня українців попереджають про загрозу масованих обстрілів та авіаїударів з боку росії, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Однак розважитися цього дня все ж таки можна, наприклад, відвідавши в Києві на Хрещатику своєрідний парад згорілої російської техніки.
Привітання з Днем незалежності України 2022 року українською мовою
Більше вітань із Днем незалежності України — у нашому попередньому матеріалі.