З Днем незалежності України! Яскраві картинки та листівки з побажаннями миру

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із головним святом нашої країни, побажавши їм миру.

У середу, 24 серпня, всі українці відзначають одне з найважливіших державне свято – День Незалежності України, і у 2022 році нашій країні виповнюється 31 рік. На жаль, цього року це свято пройде без масових заходів, та ще й під звуки сирен.

Однак навіть це не затьмарить любов кожного українця до своєї батьківщини, а також віру у перемогу на російських окупантів, які всіляко намагаються зламати український народ. За 31 рік незалежності Україна вже пережила багато, і хороше, і погане, і завжди залишалася гарною, гордою та вільною. Так буде й цього разу.

"Телеграф" підготував для вас гарні привітання у картинках та листівках із Днем Незалежності України з найважливішими побажаннями для кожного українця зараз – миру та мирного неба над головою.

Привітання з Днем незалежності України 2022: картинки та листівки

Зазначимо, що як одна з розваг до Дня незалежності України в Києві на Хрещатику було організовано своєрідний парад російської техніки, яка тільки згоріла.