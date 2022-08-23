З Днем Незалежності України 2022: яскраві привітання у картинках та листівках

"Телеграф" зібрав листівки, картинки та привітання у прозі з Днем незалежності України.

Наближається одне з головних свят нашої країни – День незалежності України, яке щорічно відзначається 24 серпня. 2022 року нашій Україні виповнюється 31 рік.

Щороку цього особливого для всіх українців свята, у містах влаштовувалися масові заходи, проводилися концерти та паради. Однак через повномасштабну війну, яку на нашій території розв’язала росія, у 2022 році масових заходів не буде. Щобільше, громадян України попереджають, що 24 серпня Росія може вдатися до кривавих провокацій і ракетних ударів по містах.

Попри все це, ніхто не завадить нам відзначити це важливе для країни свято. Як одна з розваг у Києві на Хрещатику було організовано своєрідний парад з російської техніки, що тільки згоріла.

Читайте також: Категорія Привітання З Днем Прапора України 2022! Найкращі листівки та картинки до свята 23 серпня українці відзначають одне з головних державних свят країни

"Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Днем незалежності України 2022: картинки і листівки

Вітання з Днем незалежності України 2022 року у прозі

Зі святом! Нехай мир і згода панують у нашому спільному домі. Нехай світло щасливої зорі веде назустріч радісним та цікавим подіям, райдужним надіям та мріям, до успіху та процвітання!

***

Дорогий друг! Вітаю тебе із Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя та успіхів у всіх твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашої землі окрилює тебе на нові звершення та добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

***

Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця, як безліч річок та струмків зливаються в один могутній Дніпро. Давайте з нагоди важливого свята України щиро покладатимемося на успіх наших спільних дій, які об’єднують нас, зміцнюють нашу державу. Щиро бажаю вам, дорогі друзі, щастя, радості та добра. Слава Україні!

***

Із Днем Незалежності України! Нехай це свято надасть вам сил та творчих здобутків в ім’я процвітання нашої волелюбної Батьківщини! Нехай любов до рідної землі не згасає в серці повік.

Все більші успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця — як багато річок та струмків зливаються у могутній Дніпро. Давайте з нагоди важливого свята України щиро покладатимемося на успіх наших спільних дій та продовження активної співпраці, яка об’єднує нас, зміцнює нашу державу.

***

Нехай свято Незалежності запашним серпневим запахом українського хліба принесе до вашої оселі щастя та добро, розуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.