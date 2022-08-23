С Днем независимости Украины! Яркие картинки и открытки с пожеланиями мира

Обязательно поздравьте своих родных и близких с главным праздником нашей страны, пожелав им мира.

В среду, 24 августа, все украинцы отмечают один из самых важных государственный праздник – День Независимости Украины, и в 2022 году нашей стране исполняется 31 год. Увы, но в этом году этот праздник пройдет без массовых мероприятий, да еще и под звуки сирен.

Однако даже это не омрачит любовь каждого украинца к своей родине, а также веру в победу на российскими оккупантами, которые всячески пытаются сломить украинский народ. За 31 год независимости Украина уже пережила многое, и хорошее, и плохое, и всегда оставалась красивой, гордой и свободной. Так будет и в этот раз.

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления в картинках и открытках с Днем Независимости Украины с самыми важными пожеланиями для каждого украинца сейчас — мира и мирного неба над головой.

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Поздравления с Днем независимости Украины 2022: картинки и открытки

Отметим, что как одно из развлечений в День независимости Украины в Киеве на Крещатике был организован своеобразный парад российской техники, только сгоревшей.