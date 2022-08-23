С Днем Независимости Украины 2022: яркие поздравления в картинках и открытках

"Телеграф" собрал открытки, картинки и поздравления в прозе с Днем независимости Украины.

Приближается один из главных праздников нашей страны – День независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа. В 2022 году нашей Украине исполняется 31 год.

Каждый год в этот особенный для всех украинцев праздник, в городах устаивались массовые мероприятия, проводились концерты и парады. Однако из-за полномасштабной войны, которую на нашей территории развязала россия, в 2022 году массовых мероприятий не будет. Более того, граждан Украины предупреждают, что 24 августа рф может прибегнуть к кровавым провокациям и ракетным ударам по городам.

Несмотря на все это, никто не помешает нам отметить этот важный для страны праздник. Как одно из развлечений в Киеве на Крещатике был организован своеобразный парад из российской техники, только сгоревшей.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Днем независимости Украины 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем независимости Украины 2022 в прозе

С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

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Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Украины. Успехи нашего государства состоят из достижений каждого неравнодушного украинца, как множество рек и ручейков сливаются в один могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий, которые объединяют нас, укрепляют наше государство. Искренне желаю вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. Слава Украине!

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С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек.

Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца — как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство.

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Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях!

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