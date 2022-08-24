Красивые поздравления с Днем независимости Украины 2022 в картинках и открытках на украинском языке

"Телеграф" собрал открытки, картинки с Днем независимости Украины на украинском языке.

В среду, 24 августа 2022 года, все украинцы будут отмечать 31-ю годовщину независимости Украины. И несмотря на то, что в этом году этот важный государственный праздник омрачила война, которую ровно полгода назад, 24 февраля, начал российский диктатор путин, это не мешает каждому украинцу гордиться своей страной, смело заявляя: "Я с Украины".

В 2022 году День независимости Украины проходит под звуки сирен и без масштабных мероприятий, концертов и парадов. Более того, с 23 по 25 августа украинцев предупреждают об угрозе массированых обстрелов и аваиударов со стороны россии, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Однако развлечься в этот день все же можно, к примеру посетив в Киеве на Крещатике своеобразный парад сгоревшей российской техники.

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Поздравления с Днем независимости Украины 2022 на украинском языке

Больше поздравлений с Днем независимости Украины — в нашем предыдущем материале.