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В Інгульці піднявся рівень води: мешканців Кривого Рогу закликали евакуюватися

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наслідки удару по Кривому Розі Новина оновлена 15 вересня 2022, 01:20
Наслідки удару по Кривому Розі

Місцева влада каже, що ситуація під контролем

Після удару крилатими ракетами по Кривому Розі, внаслідок якого постраждала гідротехнічна споруда на річці Інгулець, у частині районів міста було оголошено евакуацію.

Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, у місті продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу, але частини мешканців все ж рекомендували евакуюватися у безпечне місце.

"Ми ситуацію контролюємо, йде ліквідація аварії, залучені всі служби, всі на місцях. Але рівень води у річці Інгулець піднявся", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Вілкул повідомив, що йдеться про мешканців вулиць в Інгулецькому районі:

  • Штерна,
  • Гжацькій,
  • Склеватій,
  • Югоківській,
  • Григорівській,
  • Земнукова.

Їх закликали проїхати на перехрестя Бериславської та Мотронівської вулиць, куди будуть подані комунальні автобуси.

Також йдеться і про евакуацію Центрального міського району, а саме вулиць:

  • Лепіцького,
  • Йорданська,
  • Бажанова,
  • Грабовського,
  • Машинобудівників,
  • Черняховського,
  • Дунайська,
  • Ходича,
  • Маріупольська,
  • Сташкова,
  • Зарічна,
  • Першотравнева,
  • Староярмарочна,
  • Плеханова,
  • Мамина-Сибіряка,
  • Ентузіастів

Мешканцям цих вулиць пропонують вирушити до пунктів евакуації за адресою:

  • площа Визволення (біля "Сільпо"),
  • Святомиколаївська (Леніна), 27 біля Центрально-Міського виконкому,
  • Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", у минулому Урицького).

Автобуси подадуть близько 00:30, із собою Вілкул закликав взяти документи та цінні речі.

Нагадаємо, що в ніч проти 14 вересня російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. В результаті було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, територію підприємства, автомобілі та місцеву школу.

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#Кривий Ріг #Олександр Вілкул