В Інгульці піднявся рівень води: мешканців Кривого Рогу закликали евакуюватися

Місцева влада каже, що ситуація під контролем

Після удару крилатими ракетами по Кривому Розі, внаслідок якого постраждала гідротехнічна споруда на річці Інгулець, у частині районів міста було оголошено евакуацію.

Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, у місті продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу, але частини мешканців все ж рекомендували евакуюватися у безпечне місце.

"Ми ситуацію контролюємо, йде ліквідація аварії, залучені всі служби, всі на місцях. Але рівень води у річці Інгулець піднявся", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Вілкул повідомив, що йдеться про мешканців вулиць в Інгулецькому районі:

Штерна,

Гжацькій,

Склеватій,

Югоківській,

Григорівській,

Земнукова.

Їх закликали проїхати на перехрестя Бериславської та Мотронівської вулиць, куди будуть подані комунальні автобуси.

Також йдеться і про евакуацію Центрального міського району, а саме вулиць:

Лепіцького,

Йорданська,

Бажанова,

Грабовського,

Машинобудівників,

Черняховського,

Дунайська,

Ходича,

Маріупольська,

Сташкова,

Зарічна,

Першотравнева,

Староярмарочна,

Плеханова,

Мамина-Сибіряка,

Ентузіастів

Мешканцям цих вулиць пропонують вирушити до пунктів евакуації за адресою:

площа Визволення (біля "Сільпо"),

Святомиколаївська (Леніна), 27 біля Центрально-Міського виконкому,

Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", у минулому Урицького).

Автобуси подадуть близько 00:30, із собою Вілкул закликав взяти документи та цінні речі.

Нагадаємо, що в ніч проти 14 вересня російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. В результаті було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, територію підприємства, автомобілі та місцеву школу.