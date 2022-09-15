В Інгульці піднявся рівень води: мешканців Кривого Рогу закликали евакуюватися
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Місцева влада каже, що ситуація під контролем
Після удару крилатими ракетами по Кривому Розі, внаслідок якого постраждала гідротехнічна споруда на річці Інгулець, у частині районів міста було оголошено евакуацію.
Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, у місті продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу, але частини мешканців все ж рекомендували евакуюватися у безпечне місце.
"Ми ситуацію контролюємо, йде ліквідація аварії, залучені всі служби, всі на місцях. Але рівень води у річці Інгулець піднявся", — написав він у своєму телеграм-каналі.
Вілкул повідомив, що йдеться про мешканців вулиць в Інгулецькому районі:
- Штерна,
- Гжацькій,
- Склеватій,
- Югоківській,
- Григорівській,
- Земнукова.
Їх закликали проїхати на перехрестя Бериславської та Мотронівської вулиць, куди будуть подані комунальні автобуси.
Також йдеться і про евакуацію Центрального міського району, а саме вулиць:
- Лепіцького,
- Йорданська,
- Бажанова,
- Грабовського,
- Машинобудівників,
- Черняховського,
- Дунайська,
- Ходича,
- Маріупольська,
- Сташкова,
- Зарічна,
- Першотравнева,
- Староярмарочна,
- Плеханова,
- Мамина-Сибіряка,
- Ентузіастів
Мешканцям цих вулиць пропонують вирушити до пунктів евакуації за адресою:
- площа Визволення (біля "Сільпо"),
- Святомиколаївська (Леніна), 27 біля Центрально-Міського виконкому,
- Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", у минулому Урицького).
Автобуси подадуть близько 00:30, із собою Вілкул закликав взяти документи та цінні речі.
Нагадаємо, що в ніч проти 14 вересня російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. В результаті було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, територію підприємства, автомобілі та місцеву школу.