Окупанти "влаштують полювання": чоловіків у Херсонській та Запорізькій областях закликали евакуюватися

Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку евакуюватися

Після оголошення часткової мобілізації в росії окупанти почнуть "полювати" за чоловіками призовного віку на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, який закликав чоловіків негайно залишити окуповане місто, поки що є така можливість.

За його словами, найбільш жорсткі мобілізаційні заходи будуть проводитись саме на захоплених частинах півдня України.

"За чоловіками буде влаштовано справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загороджувальними загонами", — зазначив він.

При цьому він додав, що згідно з розпорядженням місцевого гауляйтера, чоловіків з Мелітополя на підконтрольну частину України з 1 жовтня випускатимуть лише за спеціальними перепустками.

Як повідомлялося раніше, колаборанти в ОРДЛО напередодні заявили, що негайно хочуть провести так званий "референдум" і приєднатися до складу росії. Попередньо відомо, що він пройде з 23 до 27 вересня 2022 року.

Трохи згодом з такою заявою виступили й херсонські колаборанти.

21 вересня російський диктатор володимир путін заявив про те, що окупанти всіляко "сприятимуть" їх проведенню, а заразом оголосив часткову мобілізацію в росії.