Оккупанты "устроят охоту": мужчин в Херсонской и Запорожской областях призвали эвакуироваться

Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста эвакуироваться

После объявления частичной мобилизации в россии, оккупанты начнут "охотиться" за мужчинами призывного возраста на временно неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, который призвал мужчин немедленно покинуть оккупированный город, пока еще есть такая возможность.

По его словам, наиболее жесткие мобилизационные мероприятия будут проводиться именно на захваченных частях юга Украины.

"За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими заградотрядами", — отметил он.

При этом он добавил, что согласно распоряжению местного гауляйтера, мужчин из Мелитополя на подконтрольную часть Украины с 1 октября будут выпускать только по специальным пропускам.

Как сообщалось ранее, коллаборанты в ОРДЛО накануне заявили о том, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к составу рф. Предварительно известно, что он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

Чуть позже с таким заявлением выступили и херсонские коллаборанты.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил о том, что оккупанты будут всячески "способствовать" их проведению, а заодно объявил частичную мобилизацию в рф.