Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Харківщини: подробиці

Росіяни продовжують ракетний терор

У четвер, 22 вересня, на 211 день повномасштабного вторгнення рф російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади в Харківській області.

Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що ракетний удар загарбники завдали вдень, близько 12-00. Гусаров не став уточнювати місце прильоту, але йдеться, можливо, про дамбу Печенізького водосховища.

"Сьогодні (22 вересня), близько 12-00, ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади!" — написав Гусаров.

Печеніги на карті України

Нагадаємо, 20 вересня армія рф намагалася зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але не зуміла це зробити. Місцева влада попередила мешканців про можливе підтоплення будинків через удари росіян по об’єкту інфраструктури.

Додамо, що в середині вересня окупанти тричі завдавали ракетних ударів по греблі Карачунівського водосховища біля Кривого Рогу, спровокувавши розлив річки Інгулець.

Крім того, окупанти 11 вересня завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури — ТЕЦ-5 під Харковом. Через це частина України ненадовго залишилася без електрики.