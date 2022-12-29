С Новым годом! Милые и яркие поздравления в открытках с кроликом — символом 2023-ого

Сейчас особенно важно поздравлять с Новым годом всех своих друзей, родных и коллег

Праздник Нового года не за горами. По восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика.

Это животное, как говорят астрологи, символизирует терпение, удачу и мир. Нам, украинцам, это сейчас крайне важно. Хотя сегодня на фоне войны праздничного настроения практически нет, надежда на светлое будущее все же теплится в душе каждого украинца.

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие открытки и поздравительные картинки с пушистым и милым символом 2023 года — кроликом. Выбирайте понравившееся изображение и рассылайте всем своим близким, друзьям и родственникам в любой социальной сети, мессенджере.

Поздравления с Новым годом Кролика — открытки

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.