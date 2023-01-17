Друг Кікабідзе розповів про останнє прохання актора

Садальський процитував слова Кікабідзе незадовго до смерті

У Грузії прощаються з легендарним актором Вахтангом Кікабідзе, який помер 15 січня 2023 року. Незадовго до смерті він казав, що вмирає. Деталі останньої розмови із Кікабідзе розкрив його приятель, російський актор Станіслав Садальський. У Новий рік Кікабідзе просив його про одне: не вітати.

Про це Садальський написав на своїй сторінці в Instagram. Він прибув до Грузії на похорон Кікабідзе. У Тбілісі пройде дводенна панахида, а потім прощання. Кікабідзе поховають на Верійському цвинтарі, де спочиває його дружина та мати.

Садальський розповів, що дружина Кікабідзе померла восени 2021 року. Відхід дружини актор переживав болісно.

"На моє вітання з Новим роком сказав — "не треба вітати, мене вже немає, я вмираю", — процитував останні слова Кікабідзе Садальський.

Актор додав, що для нього важливо попрощатися з другом, який став частиною життя, минулого та його самого.

"Так нас навчали люди похилого віку в тій країні, де ми всі дружили. І найбільше моє бажання, щоб народи наші знову були разом", — додав Садальський.

Садальський про Кікабідзе

До слова, Садальський, на відміну від великого друга України Кікабідзе, дотримується антиукраїнських настроїв. Актор відвідував окупований Крим і говорив про "громадянську війну" в нашій країні під час російської агресії на сході України, після 24 лютого 2022 продовжує публічно висловлюватися на користь рф.

Як повідомляв раніше "Телеграф", на звістку про смерть Кікабідзе відреагували українські знаменитості. Багато добрих слів про актора написали Андрій Бєдняков, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк і не тільки.