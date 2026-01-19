Внезапно умер создатель легендарного мультика "Король Лев"

Аниматора "Короля Льва" и "Русалочки" не стало на 77 году жизни

Стало известно о смерти американского аниматора и режиссера кинопроектов Walt Disney Company Роджера Аллерса. Создателя всемирно известных мультфильмов "Русалочка", "Король Лев" и "Аладдин" умер в 76 лет.

Что нужно знать:

Режиссер Disney Роджер Аллерс скончался 17 января в Санта-Монике

В разные годы он участвовал в создании "Русалочки", "Аладдина" и "Лило и Стича"

"Король Лев" под его руководством стал самым успешным рисованным мультфильмом в истории проката

Как сообщает The Guardian, Аллерс скончался еще в субботу, 17 января, а на следующий день о грустной новости заявил его коллега из Disney Дэйв Боссерт.

Мне посчастливилось работать с Роджером в одной съемочной группе над многими фильмами в конце 80-х и на протяжении 90-х годов. И он, без сомнения, был одним из самых добрых людей, которых только можно было знать и с которыми можно было работать. Он стал сорежиссером "Короля Льва", имевшего феноменальный успех, но это никогда не вскружило ему голову… он излучал чувство удивления, щедрости и энтузиазма, которые поднимали настроение всем вокруг Дэйв Боссерт

Причина смерти режиссера не сообщается, но известно, что умер Роджер в Санта-Монике, штат Калифорния. У него были взрослые дочь и сын.

Роджер Аллерс — что о нем известно

Аллерс родился в Нью-Йорке в 1949 году. Карьеру в Disney он начал с фильма "Трон" (1982), позже участвовал в создании "Оливера и компании" (1988), "Русалочки" (1989), а затем стал руководителем сценарного отдела "Красавицы и чудовища" (1991) и работал над "Аладдином" (1992).

В 1994 году вместе с Робом Минкоффом он снял "Короля Льва", который стал самым кассовым фильмом года и на время занял второе место в истории проката, уступая лишь "Парку Юрского периода". Мультик по сей день остается самым успешным рисованным анимационным фильмом и самым продаваемым релизом на домашнем видео — более 55 миллионов копий по всему миру. За эту работу Аллерс и Минкофф получили "Золотой глобус".

Роджер Аллерс (справа) с коллегами на выставке Expo 2011. Фото: Getty Images

В Disney он также работал над "Лило и Стичем". Кроме того, Аллерс выступил сорежиссером фильма "Сезон охоты" — первого полнометражного проекта Sony Pictures Animation.

