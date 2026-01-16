Родилась здесь и провела детство. Как сейчас выглядит дом Гурченко в Харькове, который она называла "родным"

Родительский дом артистки разрушался десятилетиями

Харьков — город, который сформировал характер легендарной актрисы Людмилы Гурченко. Именно здесь, в скромной квартире в центре, прошли ее детские годы и юность.

Что нужно знать:

Людмила Гурченко провела детство в скромной однокомнатной квартире в Харькове

Здание долгое время находилось в запущенном состоянии

Сегодня дом узнают по гигантскому муралу с улыбкой легендарной артистки

Будущая звезда экрана родилась в Харькове в 1935 году. Ее первым адресом стал дом №7 по переулку Кравцова (в те годы — Мордвинскому). В небольшой однокомнатной квартире на четвертом этаже Гурченко пережила тяжелейший период немецкой оккупации. Здесь же она жила вплоть до окончания школы, после чего отправилась покорять Москву. Само здание не отличается изысканной архитектурой, представляя собой лаконичную постройку прошлых лет.

Долгое время дом находился в плачевном состоянии. С начала 80-х годов постройка медленно разрушалась: фундамент проседал, крыша давала течи, а по стенам ползли глубокие трещины.

Ситуация изменилась в 2015 году, когда к 80-летию актрисы городские власти провели масштабную реконструкцию. Тогда специалисты обновили фасад и кровлю, выбрав цветовую гамму, перекликающуюся с московским домом артистки.

Главным украшением стал гигантский мурал: портрет Людмилы Марковны с ее узнаваемой улыбкой, вьющимися волосами и ярко-красными губами на небесно-голубом фоне.

Этому городу певица в своем время посвятила отдельную песню "Харьков, мой город родной":

Последние свои годы Людмила Гурченко прожила в Москве. Она похоронена на Новодевичьем кладбище под памятником в виде ее скульптуры в полный рост.