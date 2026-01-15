Звезда "Игры престолов" цинично переобулась и заговорила по-русски. Как она отнеслась к украинцам раньше

Украинская аудитория резко отреагировала

Британская актриса, которая обрела большую известность благодаря роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", разочаровала украинцев, снявшись в шпионском сериале, события которого происходят в советской Москве.

Что нужно знать:

Эмилия Кларк сыграла главную роль в сериале Ponies, где она говорит по-русски

Украинские пользователи массово осуждают актрису и проект, обвиняя его в "обелении" советского образа

Критика особенно остра на фоне того, что в 2022 году Кларк публично поддержала Украину

Новый проект американского стриминга Peacock — Ponies ("Пони") — повествует о двух секретаршах из посольства США в 1977 году, которые после загадочной гибели своих мужей становятся оперативницами ЦРУ. Одну из главных ролей исполняет Эмилия Кларк. В опубликованном фрагменте героиня Кларк Беа говорит и даже ругается по-русски — именно этот эпизод спровоцировал волну массовой критики.

Создателями сериала выступили Сюзанна Фогель и Дэвид Айзерсон. В августе 2024 года Эмилия Кларк не только получила главную роль, но и стала исполнительным продюсером проекта.

В сериале сыграли Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон

В Instagram знаменитости с аудиторией более 27 млн подписчиков украинцы оставляют возмущенные комментарии. Люди, пострадавшие от войны России, разочарованы выбором британской актрисы. Сам проект украинская аудитория воспринимает как очередную попытку западных авторов "обелить" российский и советский образ.

Как украинка я очень разочарована в тебе Эмилия… Никакого уважения к этому, пока Россия сейчас бомбит и уничтожает Украину, вы снимаете такие фильмы

Нет лучших ролей, да? Только пропагандистские произведения сделаны с очевидным намерением

Вы разочаровали меня не передать словами. Россия? Русский язык? Серьезно? Это, пожалуй, очень не смешная шутка. Пока украинцы выживают в -17 градусах без электроэнергии, потому что Россия бомбит теплоэлектростанцию, тебе это хорошо? Пока они терроризируют гражданское население? Надеюсь, они хорошо вам заплатили. Надо было это писать на русском? Война не прекращается

Что говорила о войне Эмилия Кларк ранее

В марте 2022 года британская актриса публично выразила поддержку украинцам, пострадавшим из-за российской агрессии. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото, на котором позирует в футболке с желто-голубым сердцем. В такой же наряд звезда одела и своего любимца — щенка Теда.

Кроме того, одежду с символичным принтом она подарила коллегам по съемочной площадке. В посте Кларк рассказала, где можно купить такие футболки, средства от продажи которых будут направлены на поддержку Украины. Также она заявила, что сама сделала пожертвование в организацию, оказывающую медицинскую помощь Украине.

Напомним, что совсем не романтизирует советскую жизнь известный в Украине ведущий Алексей Суханов. Сам он родился в российском городе Иваново.