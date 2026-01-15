Зірка "Гри престолів" цинічно перевзулась і заговорила російською. Як вона поставилася до українців раніше

Українська аудиторія різко відреагувала

Британська актриса, яка здобула велику популярність завдяки ролі Дейєнеріс Таргарієн у телесеріалі "Гра престолів", розчарувала українців, знявшись у шпигунському серіалі, події якого відбуваються в радянській Москві.

Що потрібно знати:

Емілія Кларк зіграла головну роль у серіалі Ponies, де вона говорить російською

Українські користувачі масово засуджують актрису і проєкт, звинувачуючи його в "обіленні" радянського образу

Критика особливо гостра на тлі того, що у 2022 році Кларк публічно підтримала Україну

Новий проєкт американського стримінгу Peacock — Ponies ("Поні") — оповідає про двох секретарок з посольства США в 1977 році, які після загадкової загибелі своїх чоловіків стають оперативницями ЦРУ. Одну з головних ролей виконує Емілія Кларк. В опублікованому фрагменті героїня Кларк Беа говорить і навіть свариться російською — саме цей епізод спровокував хвилю масової критики.

Творцями серіалу виступили Сюзанна Фогель та Девід Айзерсон. У серпні 2024 року Емілія Кларк не лише здобула головну роль, а й стала виконавчим продюсером проєкту.

У серіалі зіграли Емілія Кларк і Гейлі Лу Річардсон

У Instagram знаменитості з аудиторією понад 27 млн підписників українці залишають обурені коментарі. Люди, які постраждали від війни Росії, розчаровані вибором британської актриси. Сам проєкт українська аудиторія сприймає як чергову спробу західних авторів "оббілити" російський та радянський образ.

Як українка я дуже розчарована в тобі Емілія… Жодної поваги до цього, поки Росія зараз бомбардує та знищує Україну, ви знімаєте такі фільми

Нема кращих ролей, так? Тільки пропагандистські твори зроблено з очевидним наміром

Ви розчарували мене не передати словами. Росія? Російська мова? Серйозно? Це, мабуть, дуже не смішний жарт. Поки українці виживають у -17 градусах без електроенергії, бо Росія бомбить теплоелектростанцію, тобі це добре? Поки що вони тероризують громадянське населення? Сподіваюся, вони вам добре заплатили. Треба було це писати російською? Війна не припиняється

Що говорила про війну Емілія Кларк раніше

У березні 2022 року британська актриса публічно висловила підтримку українцям, які постраждали через російську агресію. На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася фото, на якому позує у футболці із жовто-блакитним серцем. У таке саме вбрання зірка одягла і свого улюбленця — цуценя Теда.

Крім того, одяг із символічним принтом вона подарувала колегам зі знімального майданчика. У пості Кларк розповіла, де можна купити такі футболки, кошти від продажу яких будуть надіслані на підтримку України. Також вона заявила, що сама зробила пожертву до організації, яка надає медичну допомогу Україні.

Нагадаємо, що зовсім не романтизує радянське життя відомий в Україні ведучий Олексій Суханов. Сам він народився у російському місті Іваново.