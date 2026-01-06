"Гра престолів" по-українськи: хто з наших знаменитостей міг би зіграти головних героїв (фото)

У списку зірок опинився Монатік, Дорофєєва і навіть Дмитро Гордон

Фентезійна сага "Гра престолів" назавжди увійшла в історію кіно, а її герої стали улюбленцями мільйонів у всьому світі. Але якби серіал знімали в Україні, хто зміг би зіграти головних персонажів?

На своїй сторінці в Instagram користувач Daria (@ai.darsi) за допомогою штучного інтелекту показала, як виглядали б українські зірки в ролях героїв серіалу "Гра престолів".

Українські знаменитості у ролях головних героїв серіалу "Гра престолів"

Головну героїню Дейнеріс Таргарієн, відому як "Мати драконів", могла б зіграти співачка Тіна Кароль. Крім візуальної схожості, артистка втілює ту ж внутрішню силу, адже за її зовнішньою крихкістю ховається характер "сталевої леді".

Тіна Кароль у ролі Дейнеріс, Фото: ШІ

В образі короля Півночі Джона Сноу органічно виглядав би співак Володимир Дантес. Зовні він нагадує персонажа, і навіть втілює типаж щирого героя, готового брати відповідальність і вести за собою аудиторію.

Володимир Дантес у ролі Джона Сноу, Фото: ШІ

Серсею Ланністер в українській інтерпретації легко уявити в образі Олі Полякової : ефектна зовнішність поєднується з холодною впевненістю, амбіціями та вмінням тримати владу в руках.

Оля Полякова в образі Серсії Ланністер, Фото: ШІ

Український актор Артур Логай цілком міг би стати втіленням головного героя Роба Старка – сильного, принципового та харизматичного лідера.

Артур Логай міг би зіграти Роба Старка, Фото: ШІ

Артист MONATIK міг би стати Тіріоном Ланністером, тому що у нього з головним героєм схожа харизма, гострий розум та вміння здобувати авторитет не силою, а талантом.

Монатик у ролі Тіріона Ланністера, Фото: ШІ

Ведучий Дмитро Гордон ідеально підійшов би на роль Короля Ночі завдяки пронизливому погляду, холодному спокою і характерній зовнішності.

Дмитро Гордон в образі Короля Ночі, Фото: ШІ

В образі головного героя Лорда Варіса міг би з’явитися гуморист Євген Кошовий. Їх з головним героєм об’єднує не тільки зовнішня схожість та іронічний спокій, а також здатність дізнаватися про всі секрети лаштунків.

Лорда Варіса міг би зіграти Євген Кошовий, Фото: ШІ

Леді Мелісандра могла б ожити в образі співачки Надії Дорофєєвої. У них спільна не тільки яскрава зовнішність, а й магнетична енергетика, здатна впливати на величезну аудиторію.

Надя Дорофєєва в образі леді Мелісандри, Фото: ШІ

"Телеграф" писав раніше, що "Гру престолів" закінчено. Українські стрімінги прибирають знаменитий серіал зі своїх онлайн-бібліотек разом з іншими фільмами за участю російського актора Юрія Колокольникова.