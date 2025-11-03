Він є загрозою нацбезпеці. Хто такий Юрій Колокольников, фільми з яким заборонили в Україні (фото)

Актор знявся у низці американських фільмів, які тепер не можна офіційно подивитися в Україні

Юрій Колокольников — відомий російський актор, який за останні кілька років знявся у низці американських фільмів та серіалів. Ці картини популярні, зокрема, і серед українського глядача. Проте, тепер їх заборонили на території нашої країни.

Що варто знати:

Російський актор Юрій Колокольников також має громадянство Канади

Він мовчить про війну, але його участь у держфінансованих фільмах РФ викликала критику

Його визнано загрозою нацбезпеці України, що призвело до заборони фільмів із ним

"Телеграф" розповідає, хто такий Юрій Колокольников і які фільми з ним тепер під забороною в Україні.

Юрій Колокольников – що про нього відомо?

Російський актор Юрій Колокольников народився 15 грудня 1980 року в Москві, зараз йому 44 роки. Дитинство провів у Канаді, має громадянство цієї країни. Проте повернувся до Москви, де у 2003 році закінчив Щукінське училище.

Юрій Колокольников на початку кар’єри

Колокольников дебютував у кіно, ще будучи 13-річним підлітком — у 1994 році він знявся в російському фільмі "Вікно в Париж". До цього він час від часу з’являвся у рекламних роликах і мав епізодичні ролі.

Юрій Колокольников. Фото: Getty Images

Колокольников зробив успішну кар’єру в Росії, знявшись у десятках популярних фільмів та серіалів. А після успіху на батьківщині почав підкорювати Голлівуд. У 2014 році він дебютував у 4 сезоні "Гри престолів", зігравши там Стіра — вождя тенів-канібалів.

Крім того, Юрій знявся у низці інших голлівудських картин, серед яких "Теннет" Крістофера Нолана (2020 рік) та "Білий лотос" (2025 рік).

Юрій Колокольников на Каннському кінофестивалі у 2021 році. Фото: Getty Images

Що актор каже про війну в Україні?

Юрій Колокольников не робив гучних публічних заяв про війну в Україні. Він зайняв мовчазну позицію, а інтерв’ю уникав прямих відповідей на питання про війну.

Проте актор знімався у російських фільмах, які фінансуються з державного бюджету та підігравав російській пропаганді. За це у серпні 2025 року СБУ внесла його до "чорного списку" Мінкульту України як загрозу національній безпеці.

Юрій Колокольников та Вільма Кутавічюте. Фото: Getty Images

Як повідомляє "Суспільне Культура", тепер українські стрімінгові платформи почали блокувати фільми та серіали за участю Юрія Колокольникова, внесеного до списку осіб, які загрожують національній безпеці.

Так, тепер українські глядачі не зможуть офіційно подивитися такі картини як: 4 сезон "Ігри престолів", "Теннет", "Крейвен", 3 сезон "Білого лотоса" та інші.

Юрій Колокольников у "Грі престолів"

