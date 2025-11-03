Он угроза нацбезопасности. Кто такой Юрий Колокольников, фильмы с которым запретили в Украине (фото)

Актер снялся в ряде американских фильмов, которые теперь нельзя официально посмотреть в Украине

Юрий Колокольников — известный российский актер, который за последние несколько лет снялся в ряде американских фильмов и сериалов. Эти картины популярны, в том числе, и среди украинского зрителя. Однако теперь их запретили на территории нашей страны.

Что стоит знать:

Российский актер Юрий Колокольников также имеет гражданство Канады

Он молчал о войне, но его участие в госфинансируемых фильмах РФ вызвало критику

Признан угрозой нацбезопасности Украины, что привело к запрету фильмов с ним

"Телеграф" рассказывает, кто такой Юрий Колокольников и какие фильмы с ним теперь под запретом в Украине.

Юрий Колокольников — что о нем известно?

Российский актер Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве, сейчас ему 44 года. Детство провел в Канаде, имеет гражданство этой страны. Однако вернулся в Москву, где в 2003 году окончил Щукинское училище.

Юрий Колокольников в начале карьеры

Колокольников дебютировал в кино, еще будучи 13-летним подростком — в 1994 году он снялся в российском фильме "Окно в Париж". До этого он эпизодически появлялся в рекламных роликах и имел эпизодические роли.

Юрий Колокольников. Фото: Getty Images

Колокольников сделал успешную карьеру в России, снявшись в десятках популярных фильмов и сериалов. А после успеха на родине начал покорять и Голливуд. В 2014 году он дебютировал в 4 сезоне "Игры престолов", сыграв там Стира — вождя теннов-каннибалов.

Кроме того, Юрий снялся в ряде других голливудских картин, среди которых "Теннет" Кристофера Нолана (2020 год) и "Белый лотос" (2025 год).

Юрий Колокольников на Каннском кинофестивале в 2021 году. Фото: Getty Images

Что актер говорит о войне в Украине?

Юрий Колокольников не делал громких публичных заявлений о войне в Украине. Он занял молчаливую позицию, а в интервью избегал прямых ответов на вопросы о войне.

Однако актер снимался в российских фильмах, которые финансируются из государственного бюджета и подыгрывал российской пропаганде. За это в августе 2025 года СБУ внесла его в "черный список" Минкульта Украины как угрозу национальной безопасности.

Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте. Фото: Getty Images

Как сообщает "Суспільне Культура", теперь украинские стриминговые платформы начали блокировать фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова, внесенного в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Так, теперь украинские зрители не смогут посмотреть официально такие картины как: 4 сезон "Игры престолов", "Теннет", "Крейвен", 3 сезон "Белого лотоса" и другие.

Юрий Колокольников в "Игре престолов"

