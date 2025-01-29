Могила стояла занедбаною, поки діти ділили спадщину: як зараз виглядає пам’ятник Олександру Градському (фото)

Пам’ятник на могилі артиста встановили лише через три роки після смерті

Олександр Градський — відомий радянський та російський співак, автор пісень, поет, композитор. Він мав звання народного артиста РФ, а також його називають засновником російського року. Градський помер у 2021 році, але лише у 2024- му на його могилі встановили пам'ятник.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає могила Олександра Градського і чому тривалий час вона була занедбана.

Олександр Градський — життя і смерть композитора

Російський виконавець, композитор та музикант Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області. Цікаво, що його батько був українцем родом із Харкова. У 1941 році сім’я була евакуйована до Челябінська, а в 1957 році вони переїхали до Москви.

Олександр Градський закінчив дитячу музичну школу по класу скрипки. Він також випускник факультету академічного співу ДМПІ ім. Гнєсіних. Свого часу артист навчався у Московській консерваторії.

Олександр Градський

У період навчання та деякий час після нього Олександр Градський виступав у складі різних колективів, і навіть кілька місяців працював у Донецькій філармонії. Перша його серйозна робота була в кіно — він став композитором у фільмі "Романс про закоханих", а також виконував вокальні партії у ньому. А потім пішли й інші роботи у кіно — він написав багато музики та саундтреків для фільмів. Також Градський став автором пісень, які й досі виконують зірки російського шоу-бізнесу.

Помер Олександр Градський 28 листопада 2021 року у Москві на 73-му році життя. Напередодні його госпіталізували з підозрою на інсульт, потім він потрапив до реанімації. Артиста намагалися врятувати, проте він помер від ішемічного інсульту, не приходячи до тями. Поховали Градського 1 грудня 2021 року, церемонія прощання проходила у театрі "Градський Хол". Похований у Москві на Ваганьківському цвинтарі.

Як виглядає могила Олександра Градського

Смерть артиста принесла із собою не лише біль втрати для його сім’ї та шанувальників, а й стала початком запеклої боротьби за багатомільйонну спадщину серед дітей та колишніх дружин. Вони були настільки зайняті цим, що подбати про могилу Градського просто нікому.

Лише через три роки після смерті – 22 жовтня 2024 року на могилі Олександра Градського було відкрито пам’ятник. А до того його могила на Ваганьківському цвинтарі була у занедбаному стані.

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