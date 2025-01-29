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Могила стояла занедбаною, поки діти ділили спадщину: як зараз виглядає пам’ятник Олександру Градському (фото)

Автор
Галина Струс
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Автор
Олександра Градського поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві
Олександра Градського поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві. Фото Колаж "Телеграф"

Пам’ятник на могилі артиста встановили лише через три роки після смерті

Олександр Градський — відомий радянський та російський співак, автор пісень, поет, композитор. Він мав звання народного артиста РФ, а також його називають засновником російського року. Градський помер у 2021 році, але лише у 2024- му на його могилі встановили пам'ятник.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає могила Олександра Градського і чому тривалий час вона була занедбана.

Олександр Градський — життя і смерть композитора

Російський виконавець, композитор та музикант Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області. Цікаво, що його батько був українцем родом із Харкова. У 1941 році сім’я була евакуйована до Челябінська, а в 1957 році вони переїхали до Москви.

Олександр Градський закінчив дитячу музичну школу по класу скрипки. Він також випускник факультету академічного співу ДМПІ ім. Гнєсіних. Свого часу артист навчався у Московській консерваторії.

Олександр Градський фото
Олександр Градський

У період навчання та деякий час після нього Олександр Градський виступав у складі різних колективів, і навіть кілька місяців працював у Донецькій філармонії. Перша його серйозна робота була в кіно — він став композитором у фільмі "Романс про закоханих", а також виконував вокальні партії у ньому. А потім пішли й інші роботи у кіно — він написав багато музики та саундтреків для фільмів. Також Градський став автором пісень, які й досі виконують зірки російського шоу-бізнесу.

Олександр Градський

Помер Олександр Градський 28 листопада 2021 року у Москві на 73-му році життя. Напередодні його госпіталізували з підозрою на інсульт, потім він потрапив до реанімації. Артиста намагалися врятувати, проте він помер від ішемічного інсульту, не приходячи до тями. Поховали Градського 1 грудня 2021 року, церемонія прощання проходила у театрі "Градський Хол". Похований у Москві на Ваганьківському цвинтарі.

Олександр Градський

Як виглядає могила Олександра Градського

Смерть артиста принесла із собою не лише біль втрати для його сім’ї та шанувальників, а й стала початком запеклої боротьби за багатомільйонну спадщину серед дітей та колишніх дружин. Вони були настільки зайняті цим, що подбати про могилу Градського просто нікому.

Олександр Градський могила

Лише через три роки після смерті – 22 жовтня 2024 року на могилі Олександра Градського було відкрито пам’ятник. А до того його могила на Ваганьківському цвинтарі була у занедбаному стані.

Олександр Градський могила
Олександр Градський могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає скульптура ненависника України Едуарда Лімонова на його могилі. В окулярах та з арматурою в руці.

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#Композитор #Могила #Олександр Градський