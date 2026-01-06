"Игра престолов" по-украински: кто из наших знаменитостей мог бы сыграть главных героев (фото)

В списке звезд оказался Монатик, Дорофеева и даже Дмитрий Гордон

Фэнтезийная сага "Игра престолов" навсегда вошла в историю кино, а ее герои стали любимчиками миллионов по всему миру. Но если бы сериал снимали в Украине, кто бы смог сыграть главных персонажей?

На своей странице в Instagram пользователь Daria (@ai.darsi) с помощью искусственного интеллекта показала, как бы выглядели украинские звезды в ролях героев сериала "Игра престолов".

Украинские знаменитости в ролях главных героев сериала "Игра престолов"

Главную героиню Дейенерис Таргариен, известную как "Мать драконов", могла бы сыграть певица Тина Кароль. Помимо визуального сходства, артистка воплощает ту же внутреннюю силу, ведь за ее внешней хрупкостью скрывается характер "стальной леди".

Тина Кароль в роли Дейенерис, Фото: ИИ

В образе короля Севера Джона Сноу органично смотрелся бы певец Владимир Дантес. Внешне он напоминает персонажа, а также воплощает типаж искреннего героя, готового брать на себя ответственность и вести за собой аудиторию.

Владимир Дантес в роли Джона Сноу, Фото: ИИ

Серсею Ланнистер в украинской интерпретации легко представить в образе Оли Поляковой: эффектная внешность сочетается с холодной уверенностью, амбициями и умением держать власть в руках.

Оля Полякова в образе Серсеи Ланнистер, Фото: ИИ

Украинский актер Артур Логай вполне мог бы стать воплощением главного героя Роба Старка — сильного, принципиального и харизматичного лидера.

Артур Логай мог бы сыграть Роба Старка, Фото: ИИ

Артист MONATIK мог бы стать Тирионом Ланнистером, потому что у него с главных героем похожая харизма, острый ум и умение завоевывать авторитет не силой, а талантом.

Монатик в роли Тириона Ланнистера, Фото: ИИ

Ведущий Дмитрий Гордон идеально бы подошел на роль Короля Ночи благодаря пронзительному взгляду, холодному спокойствию и характерной внешности.

Дмитрий Гордон в образе Короля Ночи, Фото: ИИ

В образе главного героя Лорда Вариса мог бы появится юморист Евгений Кошевой. Их с главным героем объединяет не только внешнее сходство и ироническое спокойствие, а также способность узнавать все секреты закулисья.

Лорда Вариса мог бы сыграть Евгений Кошевой, Фото: ИИ

Леди Мелисандра могла бы ожить в образе певицы Надежды Дорофеевой. У них общая не только яркая внешность, но и магнетическая энергетика, способная влиять на огромную аудиторию.

Надя Дорофеева в образе леди Мелисандры, Фото: ИИ

"Телеграф" писал ранее, что "Игра престолов" закончена. Украинские стриминги убирают знаменитый сериал из своих онлайн-библиотек — вместе с другими фильмами с участием российского актера Юрия Колокольникова.