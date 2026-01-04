Стал звездой в Украине и нашел здесь свою любовь. Что известно про уроженца России Алексея Суханова

С 2023 года он ведет популярное ток-шоу "Говорит вся страна" на канале "1+1"

Известный в Украине телеведущий и актер Алексей Суханов родился в России, но не так давно стал полноправным гражданином Украины. Здесь он нашел свою любовь.

Что нужно знать:

Суханов начинал карьеру в России, но с 2012 года работает на украинском ТВ

Он активно выступает против войны и уничтожил российский паспорт

Сейчас ведущий живет с новой избранницей в Украине

Будущая звезда телевидения родилась 4 января 1974 года (Алексею Суханову сегодня 52 года) в российском городе Иваново в семье инженеров. Окончил техникум по специальности "технология приготовления пищи". Некоторое время работал в ресторанах и кафе. Высшее образование получил в Московском государственном университете коммерции, окончив факультет менеджмента в 1997 году.

Алексей Суханов в детстве

Суханов начал карьеру на областном радио родного города, затем работал на региональном ТВ и радио "Маяк" в Москве. В 2001-2006 годах был ведущим новостей на НТВ, позже — на радио "Сити-FM" и "Пятом канале", где вел новостные и аналитические программы. В 2010-2011 годах работал на телеканале "Дождь", осенью 2011 перешел на "РЕН ТВ", где до 2014 года был ведущим "Новостей 24".

С 2012 по 2022 год — ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна", параллельно работал в кулинарных и развлекательных проектах. В 2014 году поддержал Евромайдан и покинул Россию.

Уничтожил паспорт РФ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Алексей остался в Киеве и вступил в терроборону, где прослужил там два месяца. С 2023 года — ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" на канале "1+1". 23 мая 2025 года он внесен Минюстом РФ в реестр "иноагентов".

Телеведущий занял принципиальную позицию в отношении войны с Россией, начавшейся еще в 2014 году. Он давно переехал в Украину и поставил перед собой цель выучить украинский язык: много читал и не боялся говорить, даже допуская ошибки.

Страна любая — это язык, это традиции, это история. Если ты всего этого не уважаешь — не строится страна Алексей Суханов

Украинское гражданство телеведущий получил еще в 2019 году, однако не мог получить паспорт без некоторых справок из РФ. Уже в январе 2022 года Суханов порадовал поклонников, показав в соцсети официальный документ. Позже он признавался, что временно сохранял российский паспорт из-за оформленной на него недвижимости в Латвии, где у него есть квартира в Юрмале. Однако в августе 2023 года Алексей заявил, что уничтожил паспорт страны-агрессорши.

Однажды Суханов поделился, как его мама звонила из РФ и просила сына вернуться домой, но он ответил, что с 2014 года его дом — Украина. В интервью "ТСН Наодинці" он признался, что после начала вторжения разорвал связь с родственниками в России.

Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России — нет, я не верю: она никогда не будет другой… Только если вот закрыть, хлоркой залить, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда — да Алексей Суханов

Один брак и новая любовь

Телеведущий был женат один раз — на Ольге Каменчук, докторе психологических наук. Свадьба состоялась в 2000 году, развод — в 2016-м. Сейчас Ольга живет в Чикаго, занимается исследованиями в области политической психологии и международной безопасности, вышла замуж и родила ребенка. Алексей поддерживает с ней дружеские отношения.

Телеведущий с бывшей женой Ольгой.

Сам телеведущий так же не одинок. Мужчина тщательно скрывает свою избранницу, которая еще не готова к публичности, и живет с ней в Украине.

Я бы мог рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не хочет, разве я могу нарушать это ее право?… Я могу сказать, что я счастливый человек. В моем сердце и любви достаточно. Нельзя себе запрещать любовь… Алексей Суханов

