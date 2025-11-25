Фото с Киркоровым, желание выступить в РФ и пиар на "Холостяке": самые громкие скандалы Меловина

На днях артист обручился с украинским военным

За последние годы артист Меловин стал едва ли не самым обсуждаемым певцом. Скандалы сопровождают его почти с самого начала карьеры — от фото с россиянином Киркоровым, каминг-аута на сцене Atlas Weekend до хайпа с шоу "Холостяк". К этому еще добавились помолвки с его любимым военным и "звонок от Джамалы".

Что следует знать

Меловин неоднократно попадал в громкие скандалы

В 2018 году он сфотографировался с Киркоровым, а через три года заявил о желании выступить в России.

Признался в своей ориентации артист на сцене – поцеловавшись с девушкой и парнем

Скандалы, в которых фигурировал певец Меловин

Фото с Киркоровым

В сети неоднократно обсуждали фотографию, на которой MELOVIN занимает российского певца Филиппа Киркорова в 2018 году. Это вызвало волну критики, учитывая политическую ситуацию между Украиной и Россией. Однако, когда началось полномасштабное вторжение, и у украинца спросили, связывался ли он с артистом, Меловин ответил, что "слишком занят для того, чтобы уделять время российскому исполнителю".

Певец Меловин и Филипп Киркоров

Каминг-аут Меловина

На сцене Atlas Weekend 5 июля 2021 певец заявил, о том, что он бисексуал, поцеловавшись сначала с девушкой, а затем с парнем. Затем артист взял в руки флаг ЛГБТК+ сообщества. Это наделало много шума в сети, а телеканал М1, транслировавший фестиваль, вырезал момент с поцелуями, что возмутило Меловина.

Поцелуй Меловина с женщиной и мужчиной

Заявление о желании выступить в России

За два месяца до начала великой войны, в декабре 2021 года, Меловин заявил, что хотел выступить в России, потому что у него там много фанатов. Однако на такой риск он не пошел из-за нежелания стать "изгнанником в своей стране". Артист рассказывал, что он ждет, когда Россия сменит страны-агрессора для Украины.

Покинул шоу из-за оскорблений ЛГБТК+ сообщества

Во время шоу "Биография", которое вели стендаперы, Меловин бросил микрофон на пол и просто вышел из студии. Это произошло из-за того, что комики шутили о ЛГБТ. Сразу после инцидента певец записал видеообращение, в котором выразил свое возмущение по поводу того, как в Украине относятся к "сексуальным меньшинствам".

Пиар на "Холостяке"

Меловин опубликовал фото, стилизованное под участника шоу "Холостяк", и нарушил авторские права на логотип шоу. На своей странице в Инстаграм он заявил, что стал участником "первого бисексуального сезона". Певцу сразу "прилетело" от канала СТБ за нарушение авторских прав, и он изменил постер.

Постер Меловина. Фото: instagram.com/melovin_official/

Измененный постер Меловина. Фото: instagram.com/melovin_official/

Помолвка с мужчиной

Артист поймал волну критики после того, как показал свое предложение. Меловину "руку и сердце" предложил его любимый — военнослужащий и парамедик Петр Злотя. Он встал на одно колено, держа в руках кольцо и большой букет роз.

Петр Злотя сделал предложение Меловину. Фото: instagram.com/melovin_official/

"Звонок от Джамалы"

В Threads певец опубликовал пост в котором заявил, что снял свою кандидатуру с Нацотбора на "Евровидение 2026". Это вызвало в сети волну шуток, а украинские артисты даже сделали флешмоб и стали выкладывать похожие посты и "троллить" Меловина.

"19-го числа мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Евровидения. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за Хаята! А если этот пост наберет 30 тысяч лайков, я выпущу видео с песней уже сегодня на моем YouTube"

