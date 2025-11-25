Фото з Кіркоровим, бажання виступити в РФ і піар на "Холостяку": найгучніші скандали Меловіна
Днями артист заручився з українським військовим
За останні роки артист Меловін став чи не найбільш обговорюваним співаком. Скандали супроводжують його майже від початку кар’єри — від фото з росіянином Кіркоровим, камінг-ауту на сцені Atlas Weekend до хайпу з шоу "Холостяк". До цього ще додалися заручини з його коханим військовим і "дзвінок від Джамали".
Що варто знати
- Меловін неодноразово потрапляв у гучні скандали
- У 2018 році він сфотографувався з Кіркоровим, а за три роки заявив про бажання виступити у Росії
- Зізнався у своїй орієнтації артист на сцені — поцілувавшись із дівчиною і хлопцем
Скандали, у яких фігурував співак Меловін
Фото з Кіркоровим
У мережі неодноразово обговорювали світлину, на якій MELOVIN обіймає російського співака Філіпа Кіркорова у 2018 році. Це викликало хвилю критики, враховуючи політичну ситуацію між Україною і Росією. Проте коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і в українця запитали, чи зв'язувався він з артистом, Меловін відповів, що "занадто зайнятий для того, щоб приділяти час російському виконавцю".
Камінг-аут Меловіна
На сцені Atlas Weekend 5 липня 2021 року співак заявив, про те, що він бісексуал, поцілувавшись спочатку з дівчиною, а потім із хлопцем. Потім артист взяв у руки прапор ЛГБТК+ спільноти. Це наробило багато шуму у мережі, а телеканал М1, який транслював фестиваль, вирізав момент із поцілунками, що обурило Меловіна.
Заява про бажання виступити у Росії
За два місяці до початку великої війни, у грудні 2021 року, Меловін заявив, що хотів и виступити у Росії, бо у нього там багато фанатів. Проте на такий ризик він не пішов через небажання стати "вигнанцем у своїй країні". Артист розповідав, що він чекає, коли Росія змінить країни-агресора для України.
Покинув шоу через образи ЛГБТК+ спільноти
Під час шоу "Біографія", яке вели стендапери, Меловін кинув мікрофон на підлогу і просто вийшов зі студїі. Це сталося через те, що коміки жартували про ЛГБТ. Відразу після інциденту співак записав відеозвернення, у якому висловив своє обурення щодо того, як в Україні ставляться до "сексуальних меншин".
Піар на "Холостяку"
Меловін оприлюднив фото, стилізоване під учасника шоу "Холостяк", і порушив авторські права на логотип шоу. На своїй сторінці в Інстаграм він заявив, що став учасником "першого бісексуального сезону". Співаку відразу "прилетіло" від каналу СТБ за порушення авторських прав, і він змінив постер.
Заручини із чоловіком
Артист зловив хвилю критики після того, як показав своє освідчення. Меловіну "руку й серце" запропонував його коханий — військовослужбовець і парамедик Петро Злотя. Він став на одне коліно, тримаючи у руках обручку і великий букет троянд.
"Дзвінок від Джамали"
У Threads співак опублікував допис, у якому заявив, що зняв свою кандидатуру з Нацвідбору на "Євробачення 2026". Це викликало у мережі хвилю жартів, а українські артисти навіть зробили флешмоб і стали викладати схожі пости і "тролити" Меловіна.
"19-го числа мені дзвонить Джамала та вітає, що я пройшов у лонглист Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята! А якщо цей пост набере 30 тисяч лайків, я випущу відео з піснею вже сьогодні на моєму YouTube"
Раніше "Телеграф" розповідав про Нацвідбір на "Євробачення 2026". Конкурс ще не розпочався, а навколо нього вже багато скандалів, хайпу та мемів.