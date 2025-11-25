Фото з Кіркоровим, бажання виступити в РФ і піар на "Холостяку": найгучніші скандали Меловіна

Днями артист заручився з українським військовим

За останні роки артист Меловін став чи не найбільш обговорюваним співаком. Скандали супроводжують його майже від початку кар’єри — від фото з росіянином Кіркоровим, камінг-ауту на сцені Atlas Weekend до хайпу з шоу "Холостяк". До цього ще додалися заручини з його коханим військовим і "дзвінок від Джамали".

Що варто знати

Меловін неодноразово потрапляв у гучні скандали

У 2018 році він сфотографувався з Кіркоровим, а за три роки заявив про бажання виступити у Росії

Зізнався у своїй орієнтації артист на сцені — поцілувавшись із дівчиною і хлопцем

Скандали, у яких фігурував співак Меловін

Фото з Кіркоровим

У мережі неодноразово обговорювали світлину, на якій MELOVIN обіймає російського співака Філіпа Кіркорова у 2018 році. Це викликало хвилю критики, враховуючи політичну ситуацію між Україною і Росією. Проте коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і в українця запитали, чи зв'язувався він з артистом, Меловін відповів, що "занадто зайнятий для того, щоб приділяти час російському виконавцю".

Співак Меловін і Філіп Кіркоров

Камінг-аут Меловіна

На сцені Atlas Weekend 5 липня 2021 року співак заявив, про те, що він бісексуал, поцілувавшись спочатку з дівчиною, а потім із хлопцем. Потім артист взяв у руки прапор ЛГБТК+ спільноти. Це наробило багато шуму у мережі, а телеканал М1, який транслював фестиваль, вирізав момент із поцілунками, що обурило Меловіна.

Поцілунок Меловіна із жінкою та чоловіком

Заява про бажання виступити у Росії

За два місяці до початку великої війни, у грудні 2021 року, Меловін заявив, що хотів и виступити у Росії, бо у нього там багато фанатів. Проте на такий ризик він не пішов через небажання стати "вигнанцем у своїй країні". Артист розповідав, що він чекає, коли Росія змінить країни-агресора для України.

Покинув шоу через образи ЛГБТК+ спільноти

Під час шоу "Біографія", яке вели стендапери, Меловін кинув мікрофон на підлогу і просто вийшов зі студїі. Це сталося через те, що коміки жартували про ЛГБТ. Відразу після інциденту співак записав відеозвернення, у якому висловив своє обурення щодо того, як в Україні ставляться до "сексуальних меншин".

Піар на "Холостяку"

Меловін оприлюднив фото, стилізоване під учасника шоу "Холостяк", і порушив авторські права на логотип шоу. На своїй сторінці в Інстаграм він заявив, що став учасником "першого бісексуального сезону". Співаку відразу "прилетіло" від каналу СТБ за порушення авторських прав, і він змінив постер.

Постер Меловіна. Фото: instagram.com/melovin_official/

Змінений постер Меловіна. Фото: instagram.com/melovin_official/

Заручини із чоловіком

Артист зловив хвилю критики після того, як показав своє освідчення. Меловіну "руку й серце" запропонував його коханий — військовослужбовець і парамедик Петро Злотя. Він став на одне коліно, тримаючи у руках обручку і великий букет троянд.

Петро Злотя освідчився Меловіну. Фото: instagram.com/melovin_official/

"Дзвінок від Джамали"

У Threads співак опублікував допис, у якому заявив, що зняв свою кандидатуру з Нацвідбору на "Євробачення 2026". Це викликало у мережі хвилю жартів, а українські артисти навіть зробили флешмоб і стали викладати схожі пости і "тролити" Меловіна.

"19-го числа мені дзвонить Джамала та вітає, що я пройшов у лонглист Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята! А якщо цей пост набере 30 тисяч лайків, я випущу відео з піснею вже сьогодні на моєму YouTube"

Раніше "Телеграф" розповідав про Нацвідбір на "Євробачення 2026". Конкурс ще не розпочався, а навколо нього вже багато скандалів, хайпу та мемів.