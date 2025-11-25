"Тролінг" Меловіна, повернення Jerry Heil і Полякова в лонглісті: все, що варто знати про Нацвідбір на Євробачення 2026

Після "дзвінка Джамали Меловіну" в соцмережах з'явилося багато мемів і жартів

Нацвідбір на "Євробачення-2026" ще навіть не стартував, а мережа вже вибухнула жартами у соцмережах. "Суспільне" оприлюднило лонгліст учасників, але найбільший шум здійняв співак Меловін, якому днями освідчився військовий. Jerry Heil повернулася у боротьбу, а фото Полякової з Нацвідбору "злили" у мережу. І це лише початок…

Співак Меловін нібито потрапив до лонгліста Нацвідбору, але заявив, що зняв свою кандидатуру

Незабаром беруть фіналістів з лонгліста серед 15 виконавців, серед яких є Jerry Heil та інші учасники

Українці вже наробили купу мемів та жартів з приводу заяви Меловіна

Днями оберуть фіналістів Нацвідбору за допомогою прослуховувань. Десятого учасника буде обрано серед претендентів з лонгліста, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховувань. У лонгліст входять 15 виконавців:

Anstay

Jerry Heil

Karyotype

Khayat

Laud

Leléka

Molodi

Mon Fia

Monokate

Mr. Vel

Oks

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Співак MELOVIN, який вже брав участь у "Євробаченні" і посів 17 місце у 2018 році, заявив, що був у лонглисті. За його словами, 19 листопада йому зателефонувала продюсерка Нацвідбору — Джамала — щоб повідомити, що він пройшов у цей список. Однак, імовірно, цей допис був ще одним приводом прорекламувати свій сольний концерт, як він це зробив у дописі з освідченням.

"19-го числа мені дзвонить Джамала та вітає, що я пройшов у лонглист Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята! А якщо цей пост набере 30 тисяч лайків, я випущу відео з піснею вже сьогодні на моєму YouTube"

Освідчення Меловіну

Меми про Меловіна

Але вже наступного дня, 20-го листопада, за словами співака, він зняв свою кандидатуру — нібито, щоб "дати дорогу молодим". Таке рішення Меловіна спровокувало хвилю мемів та жартів у соцмережах.

"Сьогодні ми дізналися, що в Джамали безліміт на дзвінки"

Жарти про Меловіна і Джамалу

Зокрема, українські виконавці стали викладати дописи, які починаються з фрази Меловіна. Навіть Джамала опублікувала жартівливі дописи з цього приводу. До слова, схожий допис опублікувала і учасниця минулорічного Нацвідобру — співачка Абіє.

"20-го числа мені дзвонить Джамала і говорить, що я пройшла в лонг-лист на Євробачення. 21-го я знімаю свою кандидатуру, адже вважаю, що моя пісня не до кінця розкриває потужні сенси, які мають звучати на сцені Євро! Залишаю це місце Віктору Павліку і щиро вірю в його перемогу!"

"19-го числа я "обдзвонила" весь український шоу-бізнес і привітала всіх із потраплянням у лонглист.. Але хтось був у горах без зв’язку, хтось мив посуд і кричав "можна я перетелефоную?", хтось стояв у черзі в АТБ.."

Джамала та Абіє "потролили" Меловіна

Репер OTOY "потролив" Меловіна

Оля Полякова і Нацвідбір

Нещодавно Оля Полякова заявила, що планує брати участь у Нацвідборі на "Євробачення 2026". Однак оскільки артистам, які виступали у Росії після 2014 року, заборонено брати участь у конкурсі, "Суспільне" відхилило її заявку.

Проте Телеграм-канал SLAY MUSIC опублікував нібито "злите" фото співачки з лонгліста Нацвідбору. У коментарях користувачі порівнюють артистку з Олею Бузовою і Світланою Лободою.

"Оля Бузова"

"Що тут Лобода забула"

Оля Полякова у "лонглісті Нацвідбору"

Полякову порівнюють з Бузовою і Лободою

