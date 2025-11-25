"Тролінг" Меловіна, повернення Jerry Heil і Полякова в лонглісті: все, що варто знати про Нацвідбір на Євробачення 2026
-
-
Після "дзвінка Джамали Меловіну" в соцмережах з'явилося багато мемів і жартів
Нацвідбір на "Євробачення-2026" ще навіть не стартував, а мережа вже вибухнула жартами у соцмережах. "Суспільне" оприлюднило лонгліст учасників, але найбільший шум здійняв співак Меловін, якому днями освідчився військовий. Jerry Heil повернулася у боротьбу, а фото Полякової з Нацвідбору "злили" у мережу. І це лише початок…
Що варто знати
- Співак Меловін нібито потрапив до лонгліста Нацвідбору, але заявив, що зняв свою кандидатуру
- Незабаром беруть фіналістів з лонгліста серед 15 виконавців, серед яких є Jerry Heil та інші учасники
- Українці вже наробили купу мемів та жартів з приводу заяви Меловіна
Днями оберуть фіналістів Нацвідбору за допомогою прослуховувань. Десятого учасника буде обрано серед претендентів з лонгліста, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховувань. У лонгліст входять 15 виконавців:
- Anstay
- Jerry Heil
- Karyotype
- Khayat
- Laud
- Leléka
- Molodi
- Mon Fia
- Monokate
- Mr. Vel
- Oks
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
Співак MELOVIN, який вже брав участь у "Євробаченні" і посів 17 місце у 2018 році, заявив, що був у лонглисті. За його словами, 19 листопада йому зателефонувала продюсерка Нацвідбору — Джамала — щоб повідомити, що він пройшов у цей список. Однак, імовірно, цей допис був ще одним приводом прорекламувати свій сольний концерт, як він це зробив у дописі з освідченням.
- "19-го числа мені дзвонить Джамала та вітає, що я пройшов у лонглист Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята! А якщо цей пост набере 30 тисяч лайків, я випущу відео з піснею вже сьогодні на моєму YouTube"
Але вже наступного дня, 20-го листопада, за словами співака, він зняв свою кандидатуру — нібито, щоб "дати дорогу молодим". Таке рішення Меловіна спровокувало хвилю мемів та жартів у соцмережах.
- "Сьогодні ми дізналися, що в Джамали безліміт на дзвінки"
Зокрема, українські виконавці стали викладати дописи, які починаються з фрази Меловіна. Навіть Джамала опублікувала жартівливі дописи з цього приводу. До слова, схожий допис опублікувала і учасниця минулорічного Нацвідобру — співачка Абіє.
- "20-го числа мені дзвонить Джамала і говорить, що я пройшла в лонг-лист на Євробачення. 21-го я знімаю свою кандидатуру, адже вважаю, що моя пісня не до кінця розкриває потужні сенси, які мають звучати на сцені Євро! Залишаю це місце Віктору Павліку і щиро вірю в його перемогу!"
- "19-го числа я "обдзвонила" весь український шоу-бізнес і привітала всіх із потраплянням у лонглист.. Але хтось був у горах без зв’язку, хтось мив посуд і кричав "можна я перетелефоную?", хтось стояв у черзі в АТБ.."
Оля Полякова і Нацвідбір
Нещодавно Оля Полякова заявила, що планує брати участь у Нацвідборі на "Євробачення 2026". Однак оскільки артистам, які виступали у Росії після 2014 року, заборонено брати участь у конкурсі, "Суспільне" відхилило її заявку.
Проте Телеграм-канал SLAY MUSIC опублікував нібито "злите" фото співачки з лонгліста Нацвідбору. У коментарях користувачі порівнюють артистку з Олею Бузовою і Світланою Лободою.
- "Оля Бузова"
- "Що тут Лобода забула"
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нареченого Меловіна. Петро Злотя пішов на фронт добровольцем ще на початку війни