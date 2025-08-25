Klavdiia Petrivna чи навіть Сердючка? Кого українці "відправляють" на "Євробачення 2026"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 646
Євробачення 2026 відбудеться у Відні
Україна візьме участь у 70-му пісенному конкурсі "Євробачення 2026", який відбудеться в Австрії, після перемоги JJ з піснею Wasted Love у травні 2025 року. Минулого року нашу країну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of pray, а хто поїде від України в цьому році, поки невідомо. Проте українці вже встигли висловити свої побажання у коментарях.
За словами голови делегації на "Євробаченні" Оксани Скибінської, участь у Євробаченні – 2026 — це "можливість України продемонструвати неповторність її музичного ДНК". Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
Українці висловили свою думку щодо того, хто з артистів повинен представляти нашу країну на конкурсі. Коментатори "відправляють" на шоу Марію Тучу, Марину Круть, Христину Старікову. Також, на думку українців у соцмережах, повинен представити Україну виконавець KHAYAT, який вже тричі брав участь у Нацвідборі.
Дехто вважає, що гідно представить Україну на конкурсі Вірка Сердючка або Джамала. Є також ті, хто хотів би бачити на сцені "Євробачення" від імені нашої країни співачка Klavdiia Petrivna. А хтось чекає побачити виконавця Shumei або Володимира Дантеса. Хоча ні один, ні інший, жодного разу не брали участь у Нацвідборі і ні слова не казали про те, що хотіли б поїхати на "Євробачення".
Однак поки не відомо, хто саме представить Україну на пісенному конкурсі. Щороку виконавця обирають українці за допомогою голосування у Нацвідборі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що США "поперлися" на російський аналог "Євробачення". Американці погодилися взяти участь у пропагандистському заході, де виступатимуть затяті путіністи — прихильники війни проти України.