Евровидение 2026 состоится в Вене

Украина примет участие в 70-м песенном конкурсе "Евровидение 2026", который состоится в Австрии, после победы JJ с песней Wasted Love в мае 2025 года. В прошлом году нашу страну представляла группа Ziferblat с песней Bird of pray, а кто поедет от Украины в этом году, пока неизвестно. Однако украинцы уже успели высказать свои пожелания в комментариях.

По словам главы делегации на "Евровидении" Оксаны Скибинской, участие в Евровидении — 2026 — это "возможность Украины продемонстрировать неповторимость ее музыкального ДНК". Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал — 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии.

Украинцы высказали свое мнение по поводу того, кто из артистов должен представлять нашу страну на конкурсе. Комментаторы "отправляют" на шоу Марию Тучу, Марину Круть, Кристину Старикову. Также, по мнению украинцев в соцсетях, должен представить Украину исполнитель KHAYAT, уже трижды участвовавший в Нацотборе.

"Евровидение 2026" состоится в Вене

Некоторые считают, что достойно представит Украину на конкурсе Верка Сердючка или Джамала. Есть также те, кто хотел бы видеть на сцене "Евровидения" от имени нашей страны певица Klavdiia Petrivna. А кто-то ждет исполнителя Shumei или Владимира Дантеса. Хотя ни один, ни другой, ни разу не участвовали в Нацотборе и ни слова не говорили о том, что хотели бы поехать на "Евровидение".

Украинцы хотят, чтобы Украину на Евровидении представила снова Верка Серлючка или Джамала

Кто-то ожидает увидеть на сцене "Евровидения" Дантеса или Shumei

Однако пока неизвестно, кто именно представит Украину на песенном конкурсе. Каждый год исполнителя выбирают украинцы с помощью голосования в Нацотборе в феврале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США "поперлись" на российский аналог "Евровидения". Американцы согласились принять участие в пропагандистском мероприятии, где выступят ярые путинисты — сторонники войны против Украины.