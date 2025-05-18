Оскандалився через свою симпатію до путіністки: що відомо про переможця Євробачення 2025

Артист отримав від журі та глядачів 436 балів

У суботу, 17 травня, у Базелі (Швейцарія) відгримів гранд-фінал конкурсу "Євробачення" і перемогу на ньому здобув Йоганнес Піч, відомий як JJ. Артист підкорив Європу своїм потужним виступом та забрав головну нагороду. Проте відомо, що співак у процесі створення своєї композиції "Wasted Love" надихався творчістю Анни Нетребко – російської оперної співачки, яка підтримує путінську агресію.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про переможця "Євробачення 2025". Ми дізналися деякі цікаві факти про JJ.

JJ (Йоганнес Піч) — що відомо про переможця Євробачення 2025

23-річний співак Йоханнес Піч, відомий під псевдонімом JJ, має австрійсько-філіппінське коріння і вільно володіє чотирма мовами: німецькою, англійською, французькою та тагальською. Він народився у Відні, але виріс у Дубаї. Наразі співак поєднує розвиток творчості з навчанням у Віденському університеті музики та виконавського мистецтва.

JJ став переможцем Євробачення 2025

Артист голосно заявив про себе, коли у 2020 році взяв участь у британському шоу "The Voice UK" та австрійському "Starmania", де дійшов до фіналу. А у 2025 році JJ вирішив спробувати свої сили на австрійському відборі на "Євробачення" і досяг успіху. На міжнародному конкурсі він представив пісню "Wasted Love", яка розповідає про нерозділене кохання, про важкі переживання та поєднує в собі сильний вокал та сучасну електронну музику.

Але в одному з інтерв’ю Йоганес Піч заявив, що в процесі створення пісні "Wasted Love" він надихався творчістю Анни Нетребко — пропагандистки, яка у 2014 році виступала на окупованому Донбасі. Співак був підписаний на її сторінку в Instagram, лайкав її публікації. Але згодом відписався від росіянки, оскільки таке зізнання Йоганеса спричинило хвилю обурення, особливо серед українців.

Йоганнес Піч опинився в центрі скандалу через росіянку

"Телеграф" писав раніше, яке місце посіла Україна на конкурсі "Євробачення-2025". Ми дізналися, як гурт Ziferblat оцінили журі та глядачі.