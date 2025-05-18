Артист получил от жюри и зрителей 436 баллов

В субботу, 17 мая, в Базеле (Швейцария) отгремел гранд-финал конкурса "Евровидение" и победу на нем одержал Йоханнес Питч, известный как JJ. Артист покорил Европу своим мощным выступлением и забрал главную награду. Однако известно, что певец в процессе создания свое композиции "Wasted Love" вдохновлялся творчеством Анны Нетребко – российской оперной певицы, которая поддерживает путинскую агрессию.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о победителе "Евровидения 2025". Мы узнали некоторые интересные факты о JJ.

JJ (Йоханнес Питч) — что известно о победителе Евровидения 2025

23-летний певец Йоханнес Питч, известный под псевдонимом JJ, имеет австрийско-филиппинские корни и свободно владеет четырьмя языками: немецким, английским, французским и тагальским. Он родился в Вене, но вырос в Дубае. Сейчас певец сочетает развития творчества с учебой в Венском университете музыки и исполнительского искусства.

JJ победил на конкурсе Евровидение 2025

Артист громко заявил о себе, когда в 2020 году принял участие в британском шоу "The Voice UK" и австрийском "Starmania", где дошел до финала. А в 2025 году JJ решил попробовать свои силы на австрийском отборе на "Евровидение" и достиг успеха. На международном конкурсе он представил песню "Wasted Love", которая рассказывает о неразделенной любви, о тяжелых переживаниях и сочетает в себе сильный вокал и современную электронную музыку.

Но в одном из интервью Йоганес Питч заявил, что для создания песни "Wasted Love" он вдохновлялся творчеством Анны Нетребко — пропагандистки, которая в 2014 году выступала на оккупированном Донбассе. Певец был подписан на ее страницу в Instagram, лайкал ее публикации. Но впоследствии отписался от россиянки, поскольку такое признание Йоганеса вызвало волну негодования, особенно среди украинцев.

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