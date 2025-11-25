Укр

"Троллинг" Меловина, возвращение Jerry Heil и Полякова в лонг-листе: все, что стоит знать о Нацотборе на Евровидение 2026

Наталья Дума
Новость обновлена 25 ноября 2025, 12:20
Jerry Heil, Оля Полякова, Меловин. Фото Колаж Телеграфу

После "звонка Джамалы Меловину" в соцсетях появилось много мемов и шуток

Нацотбор на "Евровидение-2026" еще даже не стартовал, а сеть уже взорвалась шутками в соцсетях. "Суспільне" обнародовало лонг-лист участников, но наибольший шум поднял певец Меловин, которому на днях сделал предложение военный. Jerry Heil вернулась в борьбу, а фото Поляковой из Нацотбора "слили" в сеть. И это только начало…

Что следует знать

  • Певец Меловин якобы попал в лонглист Нацотбора, но заявил, что снял свою кандидатуру
  • Вскоре выберут финалистов из 15 исполнителей, среди которых есть Jerry Heil и другие участники
  • Украинцы уже наделали кучу мем и шуток по поводу заявления Меловина

На днях выберут финалистов Нацотбора с помощью прослушиваний. Десятый участник будет выбран среди претендентов из лонг-листа, которые не попали в список финалистов по результатам прослушиваний. В лонг-лист входят 15 исполнителей:

  • Anstay
  • Jerry Heil
  • Karyotype
  • Хайат
  • Laud
  • Leléka
  • Molodi
  • Mon Fia
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • Oks
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • Марта Адамчук
  • ЩукаРыба

Певец MELOVIN, уже участвовавший в "Евровидении" и занявший 17 место в 2018 году, заявил, что был в лонглисте. По его словам, 19 ноября ему позвонила по телефону продюсер Нацотбора — Джамала — чтобы сообщить, что он прошел в этот список. Однако, вероятно, этот пост был еще одним поводом прорекламировать свой сольный концерт, как он это сделал в посте с предложением.

  • "19-го числа мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Евровидения. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за Хаята! А если этот пост наберет 30 тысяч лайков, я выпущу видео с песней уже сегодня на моем YouTube"
Признание Меловина
Признание Меловина
Мемы о Меловине

Но уже на следующий день, 20 ноября, по словам певца, он снял свою кандидатуру — якобы, чтобы "дать дорогу молодым". Такое решение Меловина спровоцировало волну мемов и шуток в соцсетях.

  • "Сегодня мы узнали, что у Джамалы безлимит на звонки"
Шутки о Меловине и Джамале
Шутки о Меловине и Джамале

В частности, украинские исполнители стали выкладывать посты, начинающиеся с фразы Меловина. Даже Джамала опубликовала шутливые сообщения по этому поводу. К слову, похожий пост опубликовала и прошлогодняя участница Нацотбора — певтица Абие.

  • "20-го числа мне звонит Джамала и говорит, что я прошел в лонг-лист на Евровидение. 21-го я снимаю свою кандидатуру, ведь считаю, что моя песня не до конца раскрывает мощные смыслы, которые должны звучать на сцене Евро! Оставляю это место Виктору Павлику и искренне верю в его победу!"
  • "19-го числа я "обзвонила" весь украинский шоу-бизнес и поздравила всех с попаданием в лонглист. Но кто-то был в горах без связи, кто-то мыл посуду и кричал "можно я перезвоню?", кто-то стоял в очереди в АТБ.."
Джамала и Абие "потролили" Меловина
О звонке Джамалы Меловину
Рэпер OTOY "потролил" Меловина

Оля Полякова и Нацотбор

Недавно Оля Полякова заявила, что планирует участвовать в Нацотборе на "Евровиденье-2026". Однако, поскольку артистам, выступавшим в России после 2014 года, запрещено участвовать в конкурсе, "Суспільне" отклонило ее заявку.

Тем не менее, Телеграмм-канал SLAY MUSIC опубликовал якобы "слитое" фото певицы из лонг-листа Нацотбора. В комментариях пользователи сравнивают артистку с Олей Бузовой и Светланой Лободой.

  • "Оля Бузова"
  • "Что здесь Лобода забыла"
Полякова нацотбор
Оля Полякова в "лонглисте Нацотбора"
Полякову сравнивают с Бузовой и Лободой
Полякову сравнивают с Бузовой и Лободой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женихе Меловина. Петр Злотя пошел на фронт добровольцем еще в начале войны

