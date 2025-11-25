"Троллинг" Меловина, возвращение Jerry Heil и Полякова в лонг-листе: все, что стоит знать о Нацотборе на Евровидение 2026

После "звонка Джамалы Меловину" в соцсетях появилось много мемов и шуток

Нацотбор на "Евровидение-2026" еще даже не стартовал, а сеть уже взорвалась шутками в соцсетях. "Суспільне" обнародовало лонг-лист участников, но наибольший шум поднял певец Меловин, которому на днях сделал предложение военный. Jerry Heil вернулась в борьбу, а фото Поляковой из Нацотбора "слили" в сеть. И это только начало…

Что следует знать

Певец Меловин якобы попал в лонглист Нацотбора, но заявил, что снял свою кандидатуру

Вскоре выберут финалистов из 15 исполнителей, среди которых есть Jerry Heil и другие участники

Украинцы уже наделали кучу мем и шуток по поводу заявления Меловина

На днях выберут финалистов Нацотбора с помощью прослушиваний. Десятый участник будет выбран среди претендентов из лонг-листа, которые не попали в список финалистов по результатам прослушиваний. В лонг-лист входят 15 исполнителей:

Anstay

Jerry Heil

Karyotype

Хайат

Laud

Leléka

Molodi

Mon Fia

Monokate

Mr. Vel

Oks

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРыба

Певец MELOVIN, уже участвовавший в "Евровидении" и занявший 17 место в 2018 году, заявил, что был в лонглисте. По его словам, 19 ноября ему позвонила по телефону продюсер Нацотбора — Джамала — чтобы сообщить, что он прошел в этот список. Однако, вероятно, этот пост был еще одним поводом прорекламировать свой сольный концерт, как он это сделал в посте с предложением.

"19-го числа мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Евровидения. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за Хаята! А если этот пост наберет 30 тысяч лайков, я выпущу видео с песней уже сегодня на моем YouTube"

Признание Меловина

Мемы о Меловине

Но уже на следующий день, 20 ноября, по словам певца, он снял свою кандидатуру — якобы, чтобы "дать дорогу молодым". Такое решение Меловина спровоцировало волну мемов и шуток в соцсетях.

"Сегодня мы узнали, что у Джамалы безлимит на звонки"

Шутки о Меловине и Джамале

В частности, украинские исполнители стали выкладывать посты, начинающиеся с фразы Меловина. Даже Джамала опубликовала шутливые сообщения по этому поводу. К слову, похожий пост опубликовала и прошлогодняя участница Нацотбора — певтица Абие.

"20-го числа мне звонит Джамала и говорит, что я прошел в лонг-лист на Евровидение. 21-го я снимаю свою кандидатуру, ведь считаю, что моя песня не до конца раскрывает мощные смыслы, которые должны звучать на сцене Евро! Оставляю это место Виктору Павлику и искренне верю в его победу!"

"19-го числа я "обзвонила" весь украинский шоу-бизнес и поздравила всех с попаданием в лонглист. Но кто-то был в горах без связи, кто-то мыл посуду и кричал "можно я перезвоню?", кто-то стоял в очереди в АТБ.."

Джамала и Абие "потролили" Меловина

Рэпер OTOY "потролил" Меловина

Оля Полякова и Нацотбор

Недавно Оля Полякова заявила, что планирует участвовать в Нацотборе на "Евровиденье-2026". Однако, поскольку артистам, выступавшим в России после 2014 года, запрещено участвовать в конкурсе, "Суспільне" отклонило ее заявку.

Тем не менее, Телеграмм-канал SLAY MUSIC опубликовал якобы "слитое" фото певицы из лонг-листа Нацотбора. В комментариях пользователи сравнивают артистку с Олей Бузовой и Светланой Лободой.

"Оля Бузова"

"Что здесь Лобода забыла"

Оля Полякова в "лонглисте Нацотбора"

Полякову сравнивают с Бузовой и Лободой

