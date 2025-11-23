Доброволец ВСУ и волонтер: что известно о любимом Меловина, который сделал предложение певцу

Петр Злотя планирует стать пластическим хирургом, а в ВСУ служит уже более трех лет

Петр Злотя – боевой медик и инструктор Вооруженных сил Украины, который сделал предложение певцу Меловину на Майдане Независимости. Каминг-аут он сделал уже во время службы, а пошел воевать еще в начале войны как доброволец.

Что следует знать

Петр Злотя присоединился к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения

Сначала он служил поваром, а затем стал боевым медиком

Как долго он в отношениях с Меловином, неизвестно

Что известно о Петре Злоте

К войску Петр присоединился уже после начала полномасштабного вторжения. Поскольку в гражданской жизни он был поваром, в ВСУ пошел также готовить. Юноше тогда было 20 лет. Об этом он рассказал в интервью РадиоСвобода.

"Я долго думал, идти или нет. Совесть грызла, но если честно, я не хотел. Впрочем, когда увидел, что творится в Буче, понял, что выхода нет", — признавался Петр

Петр Злотий. Фото: instagram.com/zlotia_p/

Поваром парень служил четыре месяца. Потом решил перевестись и стал боевым медиком. Признался о своей ориентации Петр за день до перевода. Он признавал, что ему было непросто – в армии, как и в жизни, случались тяжелые моменты, даже психологические кризисы.

Известно, что Петр планирует стать пластическим хирургом. А параллельно со службой он занимается волонтерством.

Петр Злотий. Фото: instagram.com/zlotia_p/

Петр сделал предложение Меловину прямо в центре Киева. Военный традиционно стал на одно колено с кольцом и большим букетом красных роз в руках.

Певец Меловин и Петр Злотя. Фото:instagram.com/melovin_official/

Певец Меловин и Петр Злотя. Фото:instagram.com/melovin_official/

