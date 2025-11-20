Верка Сердючка больше миллиона, а Каменских чуть скромнее: сколько стоит заказать звезду на Новый год

Украинские артисты хорошо зарабатывают на новогодних вечеринках

Совсем скоро украинцы будут встречать новый 2026 год, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. В декабре наступает горячая пора заработков для украинских артистов, так как в это время проводятся предновогодние корпоративы и вечеринки.

"Телеграф" рассказывает, какие гонорары у украинских артистов за выступление на новогодних мероприятиях.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, жизнь продолжается и люди устраивают новогодние корпоративы. А артисты предлагают свои выступления на этих мероприятиях. Конечно же не бесплатно. Более того, в период новогодних праздников, гонорары звезд обычно возрастают, пишет телеграм-канал "За кадром".

Сколько стоит заказать звезду на Новый год?

Злата Огневич — 330 000 грн.

Kalush Orchestra — 396 000 грн.

KOLA, Друга Река — 440 000 грн.

Виталий Козловский, Skofka — 440 000 грн.

The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.

Ирина Билык — 880 000 грн.

Настя Каменских — 880 000 грн.

Антитела — 880 000 грн.

Верка Сердючка – 1 100 000 грн.

