Верка Сердючка больше миллиона, а Каменских чуть скромнее: сколько стоит заказать звезду на Новый год
Украинские артисты хорошо зарабатывают на новогодних вечеринках
Совсем скоро украинцы будут встречать новый 2026 год, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. В декабре наступает горячая пора заработков для украинских артистов, так как в это время проводятся предновогодние корпоративы и вечеринки.
"Телеграф" рассказывает, какие гонорары у украинских артистов за выступление на новогодних мероприятиях.
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, жизнь продолжается и люди устраивают новогодние корпоративы. А артисты предлагают свои выступления на этих мероприятиях. Конечно же не бесплатно. Более того, в период новогодних праздников, гонорары звезд обычно возрастают, пишет телеграм-канал "За кадром".
Сколько стоит заказать звезду на Новый год?
- Злата Огневич — 330 000 грн.
- Kalush Orchestra — 396 000 грн.
- KOLA, Друга Река — 440 000 грн.
- Виталий Козловский, Skofka — 440 000 грн.
- The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.
- Ирина Билык — 880 000 грн.
- Настя Каменских — 880 000 грн.
- Антитела — 880 000 грн.
- Верка Сердючка – 1 100 000 грн.
