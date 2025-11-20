Укр

Верка Сердючка больше миллиона, а Каменских чуть скромнее: сколько стоит заказать звезду на Новый год

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
634
Многие артисты поднимают ценники на новогодние выступления Новость обновлена 20 ноября 2025, 15:21
Многие артисты поднимают ценники на новогодние выступления. Фото Телеграф, Getty Images

Украинские артисты хорошо зарабатывают на новогодних вечеринках

Совсем скоро украинцы будут встречать новый 2026 год, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. В декабре наступает горячая пора заработков для украинских артистов, так как в это время проводятся предновогодние корпоративы и вечеринки.

"Телеграф" рассказывает, какие гонорары у украинских артистов за выступление на новогодних мероприятиях.

Верка Сердючка

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, жизнь продолжается и люди устраивают новогодние корпоративы. А артисты предлагают свои выступления на этих мероприятиях. Конечно же не бесплатно. Более того, в период новогодних праздников, гонорары звезд обычно возрастают, пишет телеграм-канал "За кадром".

Настя Каменских

Сколько стоит заказать звезду на Новый год?

  • Злата Огневич — 330 000 грн.
  • Kalush Orchestra — 396 000 грн.
  • KOLA, Друга Река — 440 000 грн.
  • Виталий Козловский, Skofka — 440 000 грн.
  • The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.
  • Ирина Билык — 880 000 грн.
  • Настя Каменских — 880 000 грн.
  • Антитела — 880 000 грн.
  • Верка Сердючка – 1 100 000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что молодой украинский певец впал в кому после продолжительной болезни. Что известно о его состоянии.

Теги:
#Верка Сердючка #Настя Каменских #Корпоратив #новый 2026 год