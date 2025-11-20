Вєрка Сердючка більше мільйона, а Каменських трохи скромніше: скільки коштує замовити зірку на Новий рік
-
-
- 719
Українські артисти добре заробляють на новорічних вечірках
Незабаром українці зустрічатимуть новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня. У грудні настає гаряча пора заробітків для українських артистів, оскільки в цей час проводяться передноворічні корпоративи та вечірки.
"Телеграф" розповідає, які гонорари в українських артистів за виступ на новорічних заходах.
Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, життя продовжується і люди влаштовують новорічні корпоративи. А артисти пропонують свої виступи на цих заходах. Звичайно ж, не безкоштовно. Більше того, в період новорічних свят гонорари зірок зазвичай зростають, пише телеграм-канал "За кадром".
Скільки коштує замовити зірку на Новий рік?
- Злата Огневич — 330 000 грн.
- Kalush Orchestra — 396 000 грн.
- KOLA, Друга Ріка — 440 000 грн.
- Віталій Козловський, Skofka — 440 000 грн.
- The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.
- Ірина Білик — 880 000 грн.
- Настя Каменських – 880 000 грн.
- Антитіла — 880 000 грн.
- Вєрка Сердючка – 1100000 грн.
