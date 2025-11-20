Рус

Вєрка Сердючка більше мільйона, а Каменських трохи скромніше: скільки коштує замовити зірку на Новий рік

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
719
Багато артистів піднімають цінники на новорічні виступи Новина оновлена 20 листопада 2025, 15:21
Багато артистів піднімають цінники на новорічні виступи. Фото Телеграф, Getty Images

Українські артисти добре заробляють на новорічних вечірках

Незабаром українці зустрічатимуть новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня. У грудні настає гаряча пора заробітків для українських артистів, оскільки в цей час проводяться передноворічні корпоративи та вечірки.

"Телеграф" розповідає, які гонорари в українських артистів за виступ на новорічних заходах.

Вєрка Сердючка

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, життя продовжується і люди влаштовують новорічні корпоративи. А артисти пропонують свої виступи на цих заходах. Звичайно ж, не безкоштовно. Більше того, в період новорічних свят гонорари зірок зазвичай зростають, пише телеграм-канал "За кадром".

Настя Каменських

Скільки коштує замовити зірку на Новий рік?

  • Злата Огневич — 330 000 грн.
  • Kalush Orchestra — 396 000 грн.
  • KOLA, Друга Ріка — 440 000 грн.
  • Віталій Козловський, Skofka — 440 000 грн.
  • The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.
  • Ірина Білик — 880 000 грн.
  • Настя Каменських – 880 000 грн.
  • Антитіла — 880 000 грн.
  • Вєрка Сердючка – 1100000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що молодий український співак впав у кому після тривалої хвороби. Що відомо про його стан.

Теги:
#Вірка Сердючка #Настя Каменських #Корпоратив #новий 2026 рік