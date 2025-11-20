Вєрка Сердючка більше мільйона, а Каменських трохи скромніше: скільки коштує замовити зірку на Новий рік

Українські артисти добре заробляють на новорічних вечірках

Незабаром українці зустрічатимуть новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня. У грудні настає гаряча пора заробітків для українських артистів, оскільки в цей час проводяться передноворічні корпоративи та вечірки.

"Телеграф" розповідає, які гонорари в українських артистів за виступ на новорічних заходах.

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, життя продовжується і люди влаштовують новорічні корпоративи. А артисти пропонують свої виступи на цих заходах. Звичайно ж, не безкоштовно. Більше того, в період новорічних свят гонорари зірок зазвичай зростають, пише телеграм-канал "За кадром".

Скільки коштує замовити зірку на Новий рік?

Злата Огневич — 330 000 грн.

Kalush Orchestra — 396 000 грн.

KOLA, Друга Ріка — 440 000 грн.

Віталій Козловський, Skofka — 440 000 грн.

The Hardkiss, DZIDZIO — 660 000 грн.

Ірина Білик — 880 000 грн.

Настя Каменських – 880 000 грн.

Антитіла — 880 000 грн.

Вєрка Сердючка – 1100000 грн.

