"Это и бремя, и бонус": комик Стадницкий рассказал, как стал "Володькой" и раскрыл минусы звездного образа

Шоумен имеет золотую медаль из школы и красный диплом из университета

Украинский комик, шоумен и звезда юмористического проекта "Лига смеха" Тарас Стадницкий рассказал об истории создания успешного сценического образа — сельского героя сериала "Танька и Володька".

Что нужно знать:

Тарас Стадницкий признался, что профессионально юмором занимался не сразу

Его популярность принесло амплуа Володьки в командах "Першої сільської збірної" и "VIP Тернопіль"

Популярность Володьки доставляет комику и привилегии, и неудобства в жизни

В новом интервью Славе Демину в проекте "СЛАВА+" Стадницкий поведал, как начал серьезно заниматься юмором. Ведь, как оказалось, профессионально смешить людей уроженец Львовщины не собирался. Известно, что юморист окончил школу с золотой медалью, а также с красным дипломом — факультет прикладной математики и информатики Львовского университета имени Ивана Франко.

Стадницкий в детстве с родителями и братом. Фото: instagram.com/taras.stadnytskyy

В течение шести лет Тарас работал во львовском издательстве "ПАІС", а с 2002 года занимается КВН. В 2004 году шоумен присоединился к львовской команде "Набла", которая начала активно гастролировать с номерами по Украине.

Да, это моя команда, с которой я достиг какого-то такого, знаешь, ощутимого результата, когда мы уже понимали, что это может приносить какую-то финансовую отдачу. Очень большая когорта украинских юмористов прошла школу КВН. И если смотреть так, чтобы немного задуматься глобально, кто занимался КВН. Студенты? Студенты чего? Высших учебных заведений. Ну, как-то они туда поступили. Это не были, ну просто люди, которые собрались где-то там после школы. Это были люди с каким-то определенным, ну, давай так, хотя бы базовым высшим образованием Тарас Стадницкий

Команда "Набла". Фото: facebook.com/nablalviv

По словам мужчины, доход от выступлений не был "краеугольным камнем", однако молодой пыл и чувство удовлетворенности от того, что ты приносишь радость другим и заставляешь людей смеяться, — именно это стало основой, почему он пошел по этому пути.

С 2012 года Стадницкий становится игроком "Першої сільської збірної", где возник известный всем смешливый сельский образ. Интересно, что сначала его герой был безымянный. Только присоединившись к команде "VIP Тернополь" появился тот же "Володька".

Зритель, который приходит на выступление, не должен думать, что этот тип, что он делает в команде. Да, он должен идти уже за шутками, которые несутся на сцене. И нужно было ему объяснить, кто это. И мы вот у нас в команде была задача объяснить зрителю кто это такой. И мы вот сели... И кто-то сказал, я уже не помню, кто-то сказал: "А может, это будет парень Таньки (актриса Татьяна Песик — ред.) из села, который за ней всюду ездит, постоянно ее там нервирует, постоянно ставит ее в какие-то неприятные ситуации". Мы такие: "О, это идея, может быть". Далее имя. Посмотрели. Ну, не Тарас, потому что Тарас не ассоциируется с таким персонажем. И Таня бросила: "Может быть Володька?". Угу. Все. Если бы нам кто-то в тот вечер, когда мы придумали Володьку, сказал, что вот потом этот дуэт будет иметь такую историю, мы наверняка бы думали очень долго Тарас Стадницкий

Татьяна Песик "Танька" и Тарас Стадницкий "Володька"

В блиц-опросе Демину комик признался, что быть Володькой — это "и бремя, и бонус". По словам Стадницкого, бремя заключается в том, что многие воспринимают его буквально как Володьку и нередко начинают относиться к нему панибратски. По его мнению, может показаться, что он стал заложником одного образа. Однако бонусом артист считает все же преимущества звездного образа, помогающего ему "проходить без очереди" в определенных повседневных ситуациях.

Ты, когда это я иду сам, знаешь, еще что-то, ты можешь с человеком как-то там что-то поговорить, а когда ты вышел где-то гулять с семьей. И к тебе сразу приходит мужчина, начинает там обниматься, что-то. Оно как-то очень мне, очень некомфортно в этот момент Тарас Стадницкий

Ранее мы рассказывали, как одна из звезд "Лиги смеха" погрузла в скандалах украинского шоу-бизнеса. Мы подробнее писали, куда исчез актер Руслан Ханумак.