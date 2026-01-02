Укр

"Это и бремя, и бонус": комик Стадницкий рассказал, как стал "Володькой" и раскрыл минусы звездного образа

Татьяна Песик и Тарас Стадницкий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Шоумен имеет золотую медаль из школы и красный диплом из университета

Украинский комик, шоумен и звезда юмористического проекта "Лига смеха" Тарас Стадницкий рассказал об истории создания успешного сценического образа — сельского героя сериала "Танька и Володька".

Что нужно знать:

  • Тарас Стадницкий признался, что профессионально юмором занимался не сразу
  • Его популярность принесло амплуа Володьки в командах "Першої сільської збірної" и "VIP Тернопіль"
  • Популярность Володьки доставляет комику и привилегии, и неудобства в жизни

В новом интервью Славе Демину в проекте "СЛАВА+" Стадницкий поведал, как начал серьезно заниматься юмором. Ведь, как оказалось, профессионально смешить людей уроженец Львовщины не собирался. Известно, что юморист окончил школу с золотой медалью, а также с красным дипломом — факультет прикладной математики и информатики Львовского университета имени Ивана Франко.

Тарас Стадницкий в детстве
Стадницкий в детстве с родителями и братом. Фото: instagram.com/taras.stadnytskyy

В течение шести лет Тарас работал во львовском издательстве "ПАІС", а с 2002 года занимается КВН. В 2004 году шоумен присоединился к львовской команде "Набла", которая начала активно гастролировать с номерами по Украине.

Да, это моя команда, с которой я достиг какого-то такого, знаешь, ощутимого результата, когда мы уже понимали, что это может приносить какую-то финансовую отдачу. Очень большая когорта украинских юмористов прошла школу КВН. И если смотреть так, чтобы немного задуматься глобально, кто занимался КВН. Студенты? Студенты чего? Высших учебных заведений. Ну, как-то они туда поступили. Это не были, ну просто люди, которые собрались где-то там после школы. Это были люди с каким-то определенным, ну, давай так, хотя бы базовым высшим образованием

Тарас Стадницкий

Команда Набла Тарас Стадницкий
Команда "Набла". Фото: facebook.com/nablalviv

По словам мужчины, доход от выступлений не был "краеугольным камнем", однако молодой пыл и чувство удовлетворенности от того, что ты приносишь радость другим и заставляешь людей смеяться, — именно это стало основой, почему он пошел по этому пути.

С 2012 года Стадницкий становится игроком "Першої сільської збірної", где возник известный всем смешливый сельский образ. Интересно, что сначала его герой был безымянный. Только присоединившись к команде "VIP Тернополь" появился тот же "Володька".

Володька Стадницкий

Зритель, который приходит на выступление, не должен думать, что этот тип, что он делает в команде. Да, он должен идти уже за шутками, которые несутся на сцене. И нужно было ему объяснить, кто это. И мы вот у нас в команде была задача объяснить зрителю кто это такой. И мы вот сели... И кто-то сказал, я уже не помню, кто-то сказал: "А может, это будет парень Таньки (актриса Татьяна Песик — ред.) из села, который за ней всюду ездит, постоянно ее там нервирует, постоянно ставит ее в какие-то неприятные ситуации". Мы такие: "О, это идея, может быть". Далее имя. Посмотрели. Ну, не Тарас, потому что Тарас не ассоциируется с таким персонажем. И Таня бросила: "Может быть Володька?". Угу. Все. Если бы нам кто-то в тот вечер, когда мы придумали Володьку, сказал, что вот потом этот дуэт будет иметь такую историю, мы наверняка бы думали очень долго

Тарас Стадницкий

Татьяна Песик Танька Тарас Стадницкий Володька
Татьяна Песик "Танька" и Тарас Стадницкий "Володька"

В блиц-опросе Демину комик признался, что быть Володькой — это "и бремя, и бонус". По словам Стадницкого, бремя заключается в том, что многие воспринимают его буквально как Володьку и нередко начинают относиться к нему панибратски. По его мнению, может показаться, что он стал заложником одного образа. Однако бонусом артист считает все же преимущества звездного образа, помогающего ему "проходить без очереди" в определенных повседневных ситуациях.

Ты, когда это я иду сам, знаешь, еще что-то, ты можешь с человеком как-то там что-то поговорить, а когда ты вышел где-то гулять с семьей. И к тебе сразу приходит мужчина, начинает там обниматься, что-то. Оно как-то очень мне, очень некомфортно в этот момент

Тарас Стадницкий

Ранее мы рассказывали, как одна из звезд "Лиги смеха" погрузла в скандалах украинского шоу-бизнеса. Мы подробнее писали, куда исчез актер Руслан Ханумак.

