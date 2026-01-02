"Це і тягар, і бонус": комік Стадницький розповів, як став "Володькою" і розкрив мінуси зіркового образу

Шоумен має золоту медаль зі школи і червоний диплом з університету

Український комік, шоумен та зірка гумористичного проєкту "Ліга сміху" Тарас Стадницький розповів про історію створення успішного сценічного образу — сільського героя серіалу "Танька і Володька".

Що треба знати:

Тарас Стадницький зізнався, що професійно гумором займався не одразу

Його популярність принесло амплуа Володьки у командах "Першої сільської збірної" і "VIP Тернопіль"

Популярність Володьки приносить коміку і привілеї, і незручності в житті

У новому інтерв'ю Славі Дьоміну в проєкті "СЛАВА+" Стадницький розповів, як почав серйозно займатися гумором. Адже, як виявилося, професійно смішити людей уродженець Львівщини не збирався. Відомо, що гуморист закінчив школу із золотою медаллю, а також з червоним дипломом — факультет прикладної математики та інформатики Львівського університету імені Івана Франка.

Стадницький у дитинстві з батьками і братом. Фото: instagram.com/taras.stadnytskyy

Протягом шести років Тарас працював у львівському видавництві "ПАІС", а з 2002 року займається КВК. У 2004 році шоумен приєднався до львівської команди "Набла", яка почала активно гастролювати з номерами по Україні.

Так, це моя команда, з якою я досяг якогось такого, знаєш, відчутного результату, коли ми вже розуміли, що це може приносити якусь фінансову віддачу. Дуже велика когорта українських гумористів пройшли школу КВК. І якщо дивитися так, щоб трошки задуматися глобально, хто займався КВК. Студенти? Студенти чого? Вищих навчальних закладів. Ну, якось же вони туди поступили. Це не були, ну, просто люди, які зібралися десь там після школи. Це були люди з якоюсь певною, ну, давай так, хоча б базовою вищою освітою Тарас Стадницький

Команда "Набла". Фото: facebook.com/nablalviv

За словами чоловіка, дохід від виступів не був "наріжним каменем", проте молодий запал і відчуття задоволеності від того, що ти приносиш радість іншим і змушуєш людей сміятися, — саме це стало основою, чому він пішов цим шляхом.

З 2012 року Стадницький стає гравцем "Першої сільської збірної", де виник відомий всім смішливий сільський образ. Цікаво, що спершу його герой буз безіменний. Тільки приєднавшись до команди "VIP Тернопіль" з'явився той самий "Володька".

Глядач, який приходить на виступ, він не має думати, що цей тіп, що він робить в команді. Так, він має йти вже за жартами, які несуться на сцені. І треба йому було пояснити, хто це. І ми от в нас в команді була задача пояснити глядачу, хто це такий. І ми от сіли... І хтось сказав, я вже не пам'ятаю, хтось сказав: "А може це буде хлопець Таньки (акторка Тетяна Песик — ред.) з села, який за нею всюди їздить, постійно її там нервує, постійно ставить її в якісь неприємні ситуації". Ми такі: "О, це ідея, може бути". Далі ім'я. Подивилися. Ну не Тарас, тому що Тарас не асоціюється з таким персонажем. І Таня кинула: "Може хай буде Володька?". Угу. Все. Якщо би нам хтось в той вечір, коли ми придумали Володьку, сказав, що от потім оцей дует матиме таку історію, ми напевно би думали дуже довго Тарас Стадницький

Тетяна Песик "Танька" і Тарас Стадницький "Володька"

У бліцопитуванні Дьоміну комік зізнався, що бути Володькою — це "і тягар, і бонус". За словами Стадницького, тягар полягає в тому, що багато людей сприймають його буквально як Володьку і нерідко починають ставитися до нього панібратськи. На його думку, може скластися враження, що він став заручником одного образу. Проте бонусом артист вважає все ж таки переваги зіркового образу, який допомагає йому "проходить без черги" в певних повсякденних ситуаціях.

Ти, коли це я йду сам, знаєш, чи ще щось, ти можеш з людиною якось там щось поговорити, а коли ти вийшов десь гуляти з сім'єю. І до тебе зразу приходить чоловік, починає там обніматися, щось. Воно якось дуже мені, дуже некомфортно в цей момент Тарас Стадницький

