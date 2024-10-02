С бывшей женой созванивается, а нынешнюю прячет: что известно о личной жизни телеведущего Алексея Суханова (фото)

Он давно работает на украинском телевидении, а в 2022 году получил украинское гражданство

Алексей Суханов — известный российский и украинский журналист и телеведущий. Он с детства мечтал работать на телевидении и начинал свою карьеру в России. Однако уже с 2012 года начал работать и на украинском телевидении. А уже в 2022 году получил украинское гражданство и выучил украинский язык. А вот о личной жизни успешного телеведущего известно не так много.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о женах Алексея Суханова и почему у него нет детей.

Алексей Суханов — что известно о его бывшей жене

Телеведущий Алексей Суханов был официально женат один раз. Его избранницей стала выпускница исторического факультета Ивановского государственного университета Ольга Каменчук. Они поженились в 2000 году, когда Суханов только начинал свою карьеру. Об Ольге Каменчук известно, что она доктор психологических наук, профессор. Их отношения с Сухановым закончились в 2016 году.

Сейчас Ольга Каменчук живет в Чикаго и занимается исследованиями в области политической психологии, общественного мнения и международной безопасности. Также известно, что спустя время после развода с телеведущий она снова вышла замуж и родила ребенка. По словам Алексея Суханова, он был очень рад новости о появлении ребенка в семье бывшей жены. Сейчас они время от времени созваниваются и переписываются.

Личная жизнь Суханова сейчас

Известно, что 50-летний Алексей Суханов не одинок. Он тщательно скрывает свою избранницу от публики, потому что она не стремиться к такой публичности, а он уважает это ее право. По словам телеведущего, сейчас он счастлив с женой, с которой живет в Украине.

"Я могу сказать, что я счастливый человек. В моем сердце и любви достаточно. Нельзя себе запрещать любовь", – говорит Суханов.

По его словам, с возлюбленной они задумываются о том, чтобы усыновить ребенка. Однако его избранника пока к этому не готова.

"Это должно быть не только мое решение, но и того человека, с которым я сейчас уже много лет вместе, является моей семьей. Это должно быть общее решение. Я могу сказать только одно, что тот человек, с которым я сейчас живу, она пока не готова к этому", — рассказал Суханов.

Также в одном из интервью телеведущий признался, что в прошлом браке с женой Ольгой у них не было детей по его вине.

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