З колишньою дружиною зідзвонюється, а нинішню ховає: що відомо про особисте життя телеведучого Олексія Суханова (фото)

Він давно працює на українському телебаченні, а 2022 року отримав українське громадянство

Олексій Суханов — відомий російський та український журналіст та телеведучий. Він з дитинства мріяв працювати на телебаченні та розпочинав свою кар’єру в Росії. Проте вже з 2012 року почав працювати і на українському телебаченні. А вже 2022 року отримав українське громадянство та вивчив українську мову. А ось про особисте життя успішного телеведучого відомо не так багато.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружин Олексія Суханова і чому він не має дітей.

Олексій Суханов — що відомо про його колишню дружину

Телеведучий Олексій Суханов був офіційно одружений один раз. Його обраницею стала випускниця історичного факультету Івановського державного університету Ольга Каменчук. Вони одружилися у 2000 році, коли Суханов лише розпочинав свою кар’єру. Про Ольгу Каменчук відомо, що вона є доктором психологічних наук, професором. Їхні стосунки із Сухановим закінчилися у 2016 році.

Зараз Ольга Каменчук живе в Чикаго та займається дослідженнями у галузі політичної психології, громадської думки та міжнародної безпеки. Також відомо, що через деякий час після розлучення з телеведучим вона знову вийшла заміж і народила дитину. За словами Олексія Суханова, він дуже радий новині про появу дитини в сім’ї колишньої дружини. Тепер вони іноді зідзвонюються і переписуються.

Особисте життя Суханова зараз

Відомо, що 50-річний Олексій Суханов не самотній. Він ретельно приховує свою обраницю від публіки, бо вона не прагне такої публічності, а він поважає це її право. За словами телеведучого, зараз він щасливий із жінкою, з якою живе в Україні.

"Я можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці та любові достатньо. Не можна собі забороняти кохання", – каже Суханов.

За його словами, із коханою вони замислюються про те, щоб усиновити дитину. Однак його обранця поки що до цього не готова.

"Це має бути не тільки моє рішення, а й тієї людини, з якою я зараз уже багато років разом, яка є моєю сім’єю. Це має бути спільне рішення. Я можу сказати тільки одне, що та людина, з якою я зараз живу, вона поки що не готова до цього", — розповів Суханов.

Також в одному з інтерв’ю телеведучий зізнався, що у минулому шлюбі з дружиною Ольгою у них не було дітей з його вини.

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