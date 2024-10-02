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З колишньою дружиною зідзвонюється, а нинішню ховає: що відомо про особисте життя телеведучого Олексія Суханова (фото)

Автор
Галина Струс
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Олексій Суханов заявив, що більше не повернеться до Росії Новина оновлена 02 жовтня 2024, 14:13
Олексій Суханов заявив, що більше не повернеться до Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Він давно працює на українському телебаченні, а 2022 року отримав українське громадянство

Олексій Суханов — відомий російський та український журналіст та телеведучий. Він з дитинства мріяв працювати на телебаченні та розпочинав свою кар’єру в Росії. Проте вже з 2012 року почав працювати і на українському телебаченні. А вже 2022 року отримав українське громадянство та вивчив українську мову. А ось про особисте життя успішного телеведучого відомо не так багато.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружин Олексія Суханова і чому він не має дітей.

Олексій Суханов

Олексій Суханов — що відомо про його колишню дружину

Телеведучий Олексій Суханов був офіційно одружений один раз. Його обраницею стала випускниця історичного факультету Івановського державного університету Ольга Каменчук. Вони одружилися у 2000 році, коли Суханов лише розпочинав свою кар’єру. Про Ольгу Каменчук відомо, що вона є доктором психологічних наук, професором. Їхні стосунки із Сухановим закінчилися у 2016 році.

Олексій Суханов, дружина Ольга

Зараз Ольга Каменчук живе в Чикаго та займається дослідженнями у галузі політичної психології, громадської думки та міжнародної безпеки. Також відомо, що через деякий час після розлучення з телеведучим вона знову вийшла заміж і народила дитину. За словами Олексія Суханова, він дуже радий новині про появу дитини в сім’ї колишньої дружини. Тепер вони іноді зідзвонюються і переписуються.

Олексій Суханов, дружина

Особисте життя Суханова зараз

Відомо, що 50-річний Олексій Суханов не самотній. Він ретельно приховує свою обраницю від публіки, бо вона не прагне такої публічності, а він поважає це її право. За словами телеведучого, зараз він щасливий із жінкою, з якою живе в Україні.

"Я можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці та любові достатньо. Не можна собі забороняти кохання", – каже Суханов.

Олексій Суханов

За його словами, із коханою вони замислюються про те, щоб усиновити дитину. Однак його обранця поки що до цього не готова.

"Це має бути не тільки моє рішення, а й тієї людини, з якою я зараз уже багато років разом, яка є моєю сім’єю. Це має бути спільне рішення. Я можу сказати тільки одне, що та людина, з якою я зараз живу, вона поки що не готова до цього", — розповів Суханов.

Також в одному з інтерв’ю телеведучий зізнався, що у минулому шлюбі з дружиною Ольгою у них не було дітей з його вини.

Олексій Суханов

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Яна Рудковська, яка має українське коріння. Має тата з Черкас, а її дідусь зі Львова.

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#Особисте життя #Олексій Суханов