Народилася тут і провела дитинство. Як зараз виглядає будинок Гурченко у Харкові, який вона називала "рідним"

Батьківський дім артистки руйнувався десятиліттями

Харків — місто, яке сформувало характер легендарної актриси Людмили Гурченко. Саме тут, у скромній квартирі у центрі, пройшли її дитячі роки та юність.

Що потрібно знати:

Людмила Гурченко провела дитинство у скромній однокімнатній квартирі у Харкові

Будівля тривалий час перебувала у занедбаному стані

Сьогодні будинок впізнають за гігантським стінописом з посмішкою легендарної артистки

Майбутня зірка екрану народилася у Харкові 1935 року. Її першою адресою став будинок №7 на провулку Кравцова (у ті роки — Мордвінському). У невеликій однокімнатній квартирі на четвертому поверсі Гурченко пережила найважчий період німецької окупації. Тут вона жила аж до закінчення школи, після чого вирушила підкорювати Москву. Сама будівля не відрізняється вишуканою архітектурою, являючи собою лаконічну споруду минулих років.

Довгий час будинок перебував у жалюгідному стані. З початку 80-х споруда повільно руйнувалася: фундамент просідав, дах давав течі, а по стінах повзли глибокі тріщини.

Ситуація змінилася у 2015 році, коли до 80-річчя актриси міська влада провела масштабну реконструкцію. Тоді фахівці оновили фасад та покрівлю, обравши колірну гаму, що перегукується з московським будинком артистки.

Головною окрасою став гігантський стінопис: портрет Людмили Марківни з її впізнаваною посмішкою, кучерявим волоссям і яскраво-червоними губами на небесно-блакитному тлі.

Цьому місту співачка свого часу присвятила окрему пісню "Харьков, мой город родной":

Останні свої роки Людмила Гурченко прожила у Москві. Вона похована на Новодівочому цвинтарі під пам’ятником у вигляді її скульптури на повний зріст.