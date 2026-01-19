На могиле Цоя умерла пьяная россиянка: как выглядит это место и чем оно необычно (фото)
Женщине стало плохо во время визита на кладбище
После смерти лидер советской рок-группы "Кино" Виктор Цой, погибший в ДТП 35 лет назад, "забрал" на тот свет пьяную россиянку.
Что нужно знать:
- 47-летняя жительница Санкт-Петербурга умерла у могилы Виктора Цоя
- Женщине стало плохо во время распития алкоголя
- Сегодня могила музыканта остается местом паломничества поклонников
Как сообщают росСМИ, некая 47-летняя Алена Г. из Санкт-Петербурга в воскресенье, около восьми часов вечера, пришла на Богословское кладбище к могиле музыканта вместе с другом и подругой. Компания уже находилась в состоянии алкогольного опьянения и продолжала распивать спиртное. Примерно в 19:30 женщине стало плохо, она потеряла равновесие и упала на асфальт. Спасти ее не удалось.
Как погиб Виктор Цой
Песни "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце" сделали Виктора Цоя символом конца 80-х. Его жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года в Латвии: автомобиль музыканта "Москвич-2141" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По официальной версии, Цой уснул за рулем, смерть наступила мгновенно. Ему было 28 лет. Несмотря на слухи, другие версии гибели не подтверждены.
Как выглядит могила Виктора Цоя
Могила культового музыканта расположена на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Надгробие представляет собой массивный черный памятник с портретом артиста, его именем и датами жизни.
Это место давно стало точкой притяжения для поклонников: здесь почти всегда можно увидеть свежие цветы, зажженные свечи, кассеты, плакаты, записки с цитатами из песен и личные послания.
