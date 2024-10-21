Путін "вбив" її маму-одеситку. Де зараз і що говорить про війну співачка Тамара Гвердцителі

Після 24 лютого 2022 року артистка виїхала з РФ

Грузинська співачка Тамара Гвердцителі мала широку популярність не тільки на батьківщині, а й у Росії та Україні. 2014 року, під час Майдану, вона була тренером в українському шоу "Голос країни" і часто була в Одесі, звідки родом її мати.

Що треба знати:

Тамара Гвердцителі народилася в Тбілісі в сім'ї з грузинським і одесько-єврейським корінням

До 2022 року вона активно працювала в Росії, але після початку повномасштабної війни виїхала з країни

Війна в Україні особливо болісно позначилася на її мамі-одеситці

Що відомо про Тамару Гвердцителі

Народилася у Тбілісі 18 січня 1962 року (64 роки). Походить із древнього грузинського дворянського роду Гвердцителі по батьківській лінії. Родичі по маминій стороні, одеські євреї, були змушені залишити рідне місто, рятуючись від німецьких військ, і після довгих поневірянь влаштувалися в Тбілісі.

На її рахунку 17 випущених музичних альбомів. Співачка виконує пісні грузинською, російською, французькою, італійською, іспанською, англійською, івритом, українською, вірменською та німецькою мовами. Неодноразово виступала з французькою зіркою Мішелем Леграном.

Гвердцителі в молодості

Мама Тамари, Інна Кофман, була вчителькою російської мови та літератури. Жінка дуже любила Одесу, попри те, що останні 10 років прожила з дочкою в Москві.

Тамара Гвердцителі з мамою

Тамара Гвердцителі і війна в Україні

До 2022 року грузинка практично не покидала Росію та розважала росіян. Виконавиця виходила на одну сцену з путіністами та нерідко отримувала від російського диктатора подяки за свою творчість у РФ.

24 лютого 2022 року Тамара Гвердцителі востаннє виклала в Інстаграмі пост, де привітала з російським Днем захисника Вітчизни. Після цього артистка закрила коментарі. Довгий час вона була небагатослівною, але демонструвала свою позицію діями.

Навесні 2022 року вона поїхала з Росії разом із мамою Інною, і з того часу більше не поверталася до країни-терористки. Співачка скасувала концерти в Росії та прибрала зі своєї програми пісні російською мовою. Живе на дві країни — у Грузії та США.

Український поет-пісняр Юрій Рибчинський, який написав для Тамари Гвердцителі не одну пісню ("Віват, Король!", "Скрипка грає"), в інтерв’ю на YouTube-каналі "ДІМ" у квітні 2024 року поділився, що після вторгнення мати співачки почала поступово згасати. Те, що відбувалося з Україною, особливо з рідною Одесою, глибоко ранило жінку. Того року восени вона померла. "Це Путін убив мою маму", — цитував Гвердцителі український поет-пісняр.

Співачка з мамою-одеситкою

З Гвердцителі ми зустрічалися вже після війни, в Іспанії бачилися з нею. Мама – одеситка. А все життя мама й Тамара були нерозлучні. Це для неї як права рука. Вони звикли разом бути. І мама дуже хороша жінка була. І коли почалася війна, коли почалися бомбардування Одеси, вона покликала Тамару й сказала: "Мою Одесу, Одесу-маму бомблять – ми прощаємося з Росією". І незважаючи на те, що там і статки, і квартира, і все. Більше ніж 10 років прожили в Москві, і вони повернулися в Грузію. Але вона так переживала, мама, що померла. Тому Тамара каже: "Це Путін убив мою маму". Вона не пробачила смерті мами. Для неї це справжня трагедія Юрій Рибчинський

Лише 2023 року Гвердцителі обережно висловила політичну позицію на концерті в Казахстані. "Сьогодні у світі коїться таке, що кожен із нас у душі має запалити свою свічку добра, миру, людяності", — сказала тоді артистка. Того ж року у Молдові зі сльозами на очах вона виконала улюблену українську пісню мами – "Скрипка грає".

